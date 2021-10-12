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Video: Останній кривавий рейс автобуса – подробиці масштабної ДТП на Полтавщині

Закривавлені люди сидять на землі, довкола валяються їхні речі, а рятувальники та поліцейські дістають пасажирів з поваленого на бік автобуса. Картину не для слабкодухих бачили випадкові свідки і ледь мову не втратили. Жахлива аварія на трасі Київ-Харків неподалік Пирятина.  [read_more_news] Великий комфортабельний автобус прямував з Луганщини, аж раптом машина стає некерованою і просто злітає з дороги на узбіччя і перекидається. В салоні було понад двадцять пасажирів і двоє водіїв. Для того, хто сидів за кермом, цей рейс став останнім. Що ж сталося на дорозі? Чому водій не справився з кермом? Жах, в який не хочеться вірити.

Останній кривавий рейс автобуса – подробиці масштабної ДТП на Полтавщині
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Закривавлені люди сидять на землі, довкола валяються їхні речі, а рятувальники та поліцейські дістають пасажирів з поваленого на бік автобуса.

Картину не для слабкодухих бачили випадкові свідки і ледь мову не втратили.

Жахлива аварія на трасі Київ-Харків неподалік Пирятина.   Також по темі: Дітей переїхав багатодітний батько - у Харкові судять 33-річного водія вантажівки за смертельну ДТП

Великий комфортабельний автобус прямував з Луганщини, аж раптом машина стає некерованою і просто злітає з дороги на узбіччя і перекидається.

В салоні було понад двадцять пасажирів і двоє водіїв.

Для того, хто сидів за кермом, цей рейс став останнім.

Що ж сталося на дорозі?

Чому водій не справився з кермом?

Жах, в який не хочеться вірити.

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ICTV / Надзвичайні новини / Останній кривавий рейс автобуса – подробиці масштабної ДТП на Полтавщині / 12.10.2021 19:38
12.10.2021 19:38

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