Останній кривавий рейс автобуса – подробиці масштабної ДТП на Полтавщині

Закривавлені люди сидять на землі, довкола валяються їхні речі, а рятувальники та поліцейські дістають пасажирів з поваленого на бік автобуса.

Картину не для слабкодухих бачили випадкові свідки і ледь мову не втратили.

Жахлива аварія на трасі Київ-Харків неподалік Пирятина. Також по темі: Дітей переїхав багатодітний батько - у Харкові судять 33-річного водія вантажівки за смертельну ДТП

Великий комфортабельний автобус прямував з Луганщини, аж раптом машина стає некерованою і просто злітає з дороги на узбіччя і перекидається.

В салоні було понад двадцять пасажирів і двоє водіїв.

Для того, хто сидів за кермом, цей рейс став останнім.

Що ж сталося на дорозі?

Чому водій не справився з кермом?

Жах, в який не хочеться вірити.