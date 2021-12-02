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Video: Омікрон – що відомо про новий надзвичайно небезпечний штам коронавірусу

Коронавірус - теж нікуди не зник! Поки ми розслабилися і до нього звикли, він - мутував! Уже вдруге - і тепер, схоже, перетворився на щось дійсно страшне! Новий штам називають Омікрон - його виявили у Південноафриканській республіці, і вже за тиждень він потрапив щонайменше у 20 країн![read_more_news] Занепокоєна влада знову закриває кордони і повертає жорсткі карантинні обмеження! А науковці кажуть: і це - не допоможе! Чим він такий небезпечний? І чи є він у нас? Чи ми досі перебуваємо в ілюзії безпеки?

Омікрон – що відомо про новий надзвичайно небезпечний штам коронавірусу
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Коронавірус – теж нікуди не зник!

Поки ми розслабилися і до нього звикли, він – мутував!

Уже вдруге – і тепер, схоже, перетворився на щось дійсно страшне!

Новий штам називають Омікрон – його виявили у Південноафриканській республіці, і вже за тиждень він потрапив щонайменше у 20 країн! Також по темі: Дельта-спалах. Прикарпаття в першій бойовій готовності

Занепокоєна влада знову закриває кордони і повертає жорсткі карантинні обмеження!

А науковці кажуть: і це – не допоможе!

Чим він такий небезпечний?

І чи є він у нас?

Чи ми досі перебуваємо в ілюзії безпеки?

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ICTV / Надзвичайні новини / Омікрон – що відомо про новий надзвичайно небезпечний штам коронавірусу / 02.12.2021 19:46
02.12.2021 19:46

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