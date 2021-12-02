Омікрон – що відомо про новий надзвичайно небезпечний штам коронавірусу

Коронавірус – теж нікуди не зник!

Поки ми розслабилися і до нього звикли, він – мутував!

Уже вдруге – і тепер, схоже, перетворився на щось дійсно страшне!

Новий штам називають Омікрон – його виявили у Південноафриканській республіці, і вже за тиждень він потрапив щонайменше у 20 країн! Також по темі: Дельта-спалах. Прикарпаття в першій бойовій готовності

Занепокоєна влада знову закриває кордони і повертає жорсткі карантинні обмеження!

А науковці кажуть: і це – не допоможе!

Чим він такий небезпечний?

І чи є він у нас?

Чи ми досі перебуваємо в ілюзії безпеки?