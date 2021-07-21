Одкровення стрільця зі сльозами на очах у суді! Молодий батько двох дітей вбив людину у Бердичеві

Стрілянина біля магазину і в результаті – втрачене життя.

Так у Бердичеві на Житомирщині завершився конфлікт, який виник між чоловіками.

Стрілець та його жертва між собою були незнайомі, проте опинилися в одному місці невипадково.

Біля торговельного закладу відбулася справжня бійня. Також по темі: Дружина впритул вистрілила у батька двох своїх дітей - сімейна трагедія в Одесі

У хід пішли ножі, нунчаки та пістолети.

У результаті один чоловік загинув, ще один травмований.

Через що виникла та кривава суперечка, яка стала доленосною одразу для двох людей?

Бо нині один у труні, а інший – за ґратами.

Наша Тетяна Островщук почула одкровення стрільця, який, уявіть собі, плаче.