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Video: Одкровення стрільця зі сльозами на очах у суді! Молодий батько двох дітей вбив людину у Бердичеві

Стрілянина біля магазину і в результаті – втрачене життя. Так у Бердичеві на Житомирщині завершився конфлікт, який виник між чоловіками. Стрілець та його жертва між собою були незнайомі, проте опинилися в одному місці невипадково. Біля торговельного закладу відбулася справжня бійня. [read_more_news] У хід пішли ножі, нунчаки та пістолети. У результаті один чоловік загинув, ще один травмований. Через що виникла та кривава суперечка, яка стала доленосною одразу для двох людей? Бо нині один у труні, а інший – за ґратами. Наша Тетяна Островщук почула одкровення стрільця, який, уявіть собі, плаче.

Одкровення стрільця зі сльозами на очах у суді! Молодий батько двох дітей вбив людину у Бердичеві
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Стрілянина біля магазину і в результаті – втрачене життя.

Так у Бердичеві на Житомирщині завершився конфлікт, який виник між чоловіками.

Стрілець та його жертва між собою були незнайомі, проте опинилися в одному місці невипадково.

Біля торговельного закладу відбулася справжня бійня. Також по темі: Дружина впритул вистрілила у батька двох своїх дітей - сімейна трагедія в Одесі

У хід пішли ножі, нунчаки та пістолети.

У результаті один чоловік загинув, ще один травмований.

Через що виникла та кривава суперечка, яка стала доленосною одразу для двох людей?

Бо нині один у труні, а інший – за ґратами.

Наша Тетяна Островщук почула одкровення стрільця, який, уявіть собі, плаче.

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ICTV / Надзвичайні новини / Одкровення стрільця зі сльозами на очах у суді! Молодий батько двох дітей вбив людину у Бердичеві / 21.07.2021 19:44
21.07.2021 19:44

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