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Video: Обурені українці перекривають міжнародну трасу на Прикарпатті – чому увірвався терпець?

Увірвався терпець. На Прикарпатті селяни перекрили міжнародну трасу. Через хороші, відремонтовані дороги. Люди кажуть: водії по них не їздять, а «літають». Тож буквально щомісяця у їх селі стаються смертельні ДТП. Остання з них - шокувала всіх тутешніх мешканців. [read_more_news] Бо на пішохідному пішоході збили дитину. 12-річна дівчинка у вкрай важкому стані, у неї численні переломи і забої. Дитина в реанімації. Чого вимагають селян? Світлана Маланюк знає.

Обурені українці перекривають міжнародну трасу на Прикарпатті – чому увірвався терпець?
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Увірвався терпець.

На Прикарпатті селяни перекрили міжнародну трасу.

Через хороші, відремонтовані дороги.

Люди кажуть: водії по них не їздять, а «літають».

Тож буквально щомісяця у їх селі стаються смертельні ДТП.

Остання з них – шокувала всіх тутешніх мешканців.  Також по темі: Жінка-пішохід зіткнення з автомобілем не пережила - ДТП на Полтавщині

Бо на пішохідному пішоході збили дитину.

12-річна дівчинка у вкрай важкому стані, у неї численні переломи і забої.

Дитина в реанімації.

Чого вимагають селян?

Світлана Маланюк знає.

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ICTV / Надзвичайні новини / Обурені українці перекривають міжнародну трасу на Прикарпатті – чому увірвався терпець? / 03.08.2021 19:55
03.08.2021 19:55

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