Обурені українці перекривають міжнародну трасу на Прикарпатті – чому увірвався терпець?

Увірвався терпець.

На Прикарпатті селяни перекрили міжнародну трасу.

Через хороші, відремонтовані дороги.

Люди кажуть: водії по них не їздять, а «літають».

Тож буквально щомісяця у їх селі стаються смертельні ДТП.

Остання з них – шокувала всіх тутешніх мешканців. Також по темі: Жінка-пішохід зіткнення з автомобілем не пережила - ДТП на Полтавщині

Бо на пішохідному пішоході збили дитину.

12-річна дівчинка у вкрай важкому стані, у неї численні переломи і забої.

Дитина в реанімації.

Чого вимагають селян?

Світлана Маланюк знає.