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Video: Ображений безумець влаштував сусідам пекельну помсту за примусове лікування

Погрожував знищити будинок і виконав свою обіцянку цей запальний неадекват. На Львівщині мешканці багатоповерхівки ледь не злетіли у повітря через сусіда, який геть з котушок злетів. Люди переконують, вже багато років він їм допікає, пробували виселити неврівноваженого дідуся, та крім допомоги психіатрів, зарадити ніхто нічим не може.  [read_more_news] Та й лікування лише ускладнює стан безумця – бо саме після виписки з психлікарні, чоловік підпалив будинок. Навіщо ж він таке лихо коїть? Чи є постраждалі? Що ж робити мешканцям, які просто на пороховій діжці живуть? Хіба то життя?

Ображений безумець влаштував сусідам пекельну помсту за примусове лікування
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Погрожував знищити будинок і виконав свою обіцянку цей запальний неадекват.

На Львівщині мешканці багатоповерхівки ледь не злетіли у повітря через сусіда, який геть з котушок злетів.

Люди переконують, вже багато років він їм допікає, пробували виселити неврівноваженого дідуся, та крім допомоги психіатрів, зарадити ніхто нічим не може.   Також по темі: Тримав кубло розпусти під контролем? Що відомо про психопата, який тероризує киян

Та й лікування лише ускладнює стан безумця – бо саме після виписки з психлікарні, чоловік підпалив будинок.

Навіщо ж він таке лихо коїть?

Чи є постраждалі?

Що ж робити мешканцям, які просто на пороховій діжці живуть?

Хіба то життя?

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ICTV / Надзвичайні новини / Ображений безумець влаштував сусідам пекельну помсту за примусове лікування / 12.10.2021 20:01
12.10.2021 20:01

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