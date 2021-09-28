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Video: Новий спецзаклад для кримінальних авторитетів – чому тюремний розпродаж не пішов

Може, це різноманітні злочинці так розійшлися, бо в країні тюрми - розпродають? Думають, що нікуди буде їх садити? Розслаблятися їм не варто, бо цей розпродаж відбувається не так вже й  швидко. Поки вдалося реалізувати тільки один заклад - у Львові. Вивалили за нього аж пів мільярда гривень.[read_more_news] А ось друга оборудка не дуже йде. Хоча місце ж - мальовниче! Там і чудовий ліс, і поряд - залізниця, якою можна доїхати. Та й до Києва - зовсім близько! Ігор Шумик зараз проведе для вас екскурсію: може, купите собі - під дачу, коли ціна впаде?

Новий спецзаклад для кримінальних авторитетів – чому тюремний розпродаж не пішов
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Може, це різноманітні злочинці так розійшлися, бо в країні тюрми – розпродають?

Думають, що нікуди буде їх садити?

Розслаблятися їм не варто, бо цей розпродаж відбувається не так вже й  швидко.

Поки вдалося реалізувати тільки один заклад – у Львові.

Вивалили за нього аж пів мільярда гривень. Також по темі: Зміркували на трьох: ґвалтівник і 2 грабіжники втекли з в'язниці в Одесі

А ось друга оборудка не дуже йде.

Хоча місце ж – мальовниче!

Там і чудовий ліс, і поряд – залізниця, якою можна доїхати.

Та й до Києва – зовсім близько!

Ігор Шумик зараз проведе для вас екскурсію: може, купите собі – під дачу, коли ціна впаде?

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ICTV / Надзвичайні новини / Новий спецзаклад для кримінальних авторитетів – чому тюремний розпродаж не пішов / 28.09.2021 20:36
28.09.2021 20:36

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