Новий спецзаклад для кримінальних авторитетів – чому тюремний розпродаж не пішов

Може, це різноманітні злочинці так розійшлися, бо в країні тюрми – розпродають?

Думають, що нікуди буде їх садити?

Розслаблятися їм не варто, бо цей розпродаж відбувається не так вже й швидко.

Поки вдалося реалізувати тільки один заклад – у Львові.

Вивалили за нього аж пів мільярда гривень. Також по темі: Зміркували на трьох: ґвалтівник і 2 грабіжники втекли з в'язниці в Одесі

А ось друга оборудка не дуже йде.

Хоча місце ж – мальовниче!

Там і чудовий ліс, і поряд – залізниця, якою можна доїхати.

Та й до Києва – зовсім близько!

Ігор Шумик зараз проведе для вас екскурсію: може, купите собі – під дачу, коли ціна впаде?