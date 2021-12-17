Новорічні салюти та петарди – як правильно підготуватись до свят без пожеж та каліцтва

Рятувальники занепокоєні, бо на носі Новорічні свята!

Це для нас із вами – радість і веселощі.

А вони навіть уявити бояться, скільки може бути роботи.

Бо ніколи ще не обходилося без вибухів, пожеж і каліцтва!

Адже любителі петард і салютів здебільшого забувають про правила! Також по темі: Вбив маму, дружину та дітей у Новий рік - вінницький айтішник почув свій вирок

Навіть купувати піротехніку треба правильно – у нормальному місці.

Бо можна, замість феєрверку, отримати фактично бомбу вповільненої дії!

Як підготуватися до свята, щоб потім не згадували його зі сльозами на очах?

Розкаже Ірина Соляник!