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Video: Новорічні салюти та петарди – як правильно підготуватись до свят без пожеж та каліцтва

Рятувальники занепокоєні, бо на носі Новорічні свята! Це для нас із вами - радість і веселощі. А вони навіть уявити бояться, скільки  може бути роботи. Бо ніколи ще не обходилося без вибухів, пожеж і каліцтва! Адже любителі петард і салютів здебільшого забувають про правила![read_more_news] Навіть купувати піротехніку треба правильно - у нормальному місці. Бо можна, замість феєрверку, отримати фактично бомбу вповільненої дії! Як підготуватися до свята, щоб потім не згадували його зі сльозами на очах? Розкаже Ірина Соляник!

Новорічні салюти та петарди – як правильно підготуватись до свят без пожеж та каліцтва
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Рятувальники занепокоєні, бо на носі Новорічні свята!

Це для нас із вами – радість і веселощі.

А вони навіть уявити бояться, скільки  може бути роботи.

Бо ніколи ще не обходилося без вибухів, пожеж і каліцтва!

Адже любителі петард і салютів здебільшого забувають про правила! Також по темі: Вбив маму, дружину та дітей у Новий рік - вінницький айтішник почув свій вирок

Навіть купувати піротехніку треба правильно – у нормальному місці.

Бо можна, замість феєрверку, отримати фактично бомбу вповільненої дії!

Як підготуватися до свята, щоб потім не згадували його зі сльозами на очах?

Розкаже Ірина Соляник!

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ICTV / Надзвичайні новини / Новорічні салюти та петарди – як правильно підготуватись до свят без пожеж та каліцтва / 17.12.2021 19:48
17.12.2021 19:48

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