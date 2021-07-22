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Video: Нові власники квартири з мумією – скандальна афера навколо київських квадратних метрів

У Києві квартира з мумією. Хто зна скільки в помешканні пролежав мертвий власник, аж доки його вирішили позбутися аферисти. Це нереально моторошна, продумана схема квартирних шахраїв вражає своїм цинізмом. Вони знайшли самотнього пенсіонера, потім дідусь помирає, переоформлюють документи та продають квадратні метри. [read_more_news] Усе було продумано до дрібниць, адже хто шукатиме одинокого дідуся? Хоч і підозріла раптово старенький зник, ніхто з сусідів не чув і не бачив діда роками, але подумали, то все старість, прийшов час. Люди й гадки не мали, що насправді за зачиненими дверима роками лежить труп! Але на чому ж погоріли бандити? Куди планували подіти мерця? І хто їх заклав поліцейським? Інтригуюча історія від якої мурахи шкірою.

Нові власники квартири з мумією – скандальна афера навколо київських квадратних метрів
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У Києві квартира з мумією.

Хто зна скільки в помешканні пролежав мертвий власник, аж доки його вирішили позбутися аферисти.

Це нереально моторошна, продумана схема квартирних шахраїв вражає своїм цинізмом.

Вони знайшли самотнього пенсіонера, потім дідусь помирає, переоформлюють документи та продають квадратні метри. Також по темі: Афера з елітною нерохомістю на Хрещатику - чому шахрай Авдаков на волі

Усе було продумано до дрібниць, адже хто шукатиме одинокого дідуся?

Хоч і підозріла раптово старенький зник, ніхто з сусідів не чув і не бачив діда роками, але подумали, то все старість, прийшов час.

Люди й гадки не мали, що насправді за зачиненими дверима роками лежить труп!

Але на чому ж погоріли бандити?

Куди планували подіти мерця?

І хто їх заклав поліцейським?

Інтригуюча історія від якої мурахи шкірою.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нові власники квартири з мумією – скандальна афера навколо київських квадратних метрів / 22.07.2021 20:19
22.07.2021 20:19

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