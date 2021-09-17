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Video: Нові приголомшуючі подробиці теракту у Дніпрі

Під сирени пожежних машин та траурні церковні дзвони у Дніпрі сотні людей сьогодні прощалися із загиблою керівницею пресцентру обласного управління ДСНС. Останню шану загиблій речниці надзвичайників колеги та знайомі віддають просто у її професійне свято - День рятівника.[read_more_news] 35-річна Дар’я Гречищева та 44-річний інструктор з тактичної медицини Олексій Кавлак – стали жертвами загадкового і кривавого теракту у середмісті Дніпра. За попередніми висновками експертів, обоє загинули, коли сідали в автівку, до днища якої була прикріплена саморобна бомба, еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу. Саме вона і здетонувала, спричинивши спочатку потужний вибух, а потім нищівний вогонь. Хто міг це зробити та головне навіщо? Версії колег та нові подробиці смертельного теракту від наших журналістів.  

Нові приголомшуючі подробиці теракту у Дніпрі
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Під сирени пожежних машин та траурні церковні дзвони у Дніпрі сотні людей сьогодні прощалися із загиблою керівницею пресцентру обласного управління ДСНС.

Останню шану загиблій речниці надзвичайників колеги та знайомі віддають просто у її професійне свято – День рятівника. Також по темі: Речниця ДСНС і ветеран АТО загинули від потужного вибуху у Дніпрі - всі подробиці

35-річна Дар’я Гречищева та 44-річний інструктор з тактичної медицини Олексій Кавлак – стали жертвами загадкового і кривавого теракту у середмісті Дніпра.

За попередніми висновками експертів, обоє загинули, коли сідали в автівку, до днища якої була прикріплена саморобна бомба, еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу.

Саме вона і здетонувала, спричинивши спочатку потужний вибух, а потім нищівний вогонь.

Хто міг це зробити та головне навіщо?

Версії колег та нові подробиці смертельного теракту від наших журналістів.

 

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ICTV / Надзвичайні новини / Нові приголомшуючі подробиці теракту у Дніпрі / 17.09.2021 19:40
17.09.2021 19:40

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