Нові приголомшуючі подробиці теракту у Дніпрі

Під сирени пожежних машин та траурні церковні дзвони у Дніпрі сотні людей сьогодні прощалися із загиблою керівницею пресцентру обласного управління ДСНС.

Останню шану загиблій речниці надзвичайників колеги та знайомі віддають просто у її професійне свято – День рятівника. Також по темі: Речниця ДСНС і ветеран АТО загинули від потужного вибуху у Дніпрі - всі подробиці

35-річна Дар’я Гречищева та 44-річний інструктор з тактичної медицини Олексій Кавлак – стали жертвами загадкового і кривавого теракту у середмісті Дніпра.

За попередніми висновками експертів, обоє загинули, коли сідали в автівку, до днища якої була прикріплена саморобна бомба, еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу.

Саме вона і здетонувала, спричинивши спочатку потужний вибух, а потім нищівний вогонь.

Хто міг це зробити та головне навіщо?

Версії колег та нові подробиці смертельного теракту від наших журналістів.