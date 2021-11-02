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Video: Ніж у груди від 21-річного брата-близнюка – сімейна драма на Троєщині

Ніж у груди від рідного брата! Та ще й близнюка, з яким народився в один день. У квартирі на столичній Троєщині посварилися 21-річні близнюки. Один ножем крізь ребра пошматував іншого і зачепив серце. [read_more_news] Жертва у реанімації. Родичі за голови беруться - як брат міг прирізати найближчу людину? Різника затримали. Що ж він каже? Як виправдовується у суді? Повірити важко, душогуб поводиться так, ніби нічого не розуміє. Що це? Акторська гра, аби розчулити суддю? Що ж насправді сталося між братами? Вирішуйте самі, кому вірити.

Ніж у груди від 21-річного брата-близнюка – сімейна драма на Троєщині
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Ніж у груди від рідного брата!

Та ще й близнюка, з яким народився в один день.

У квартирі на столичній Троєщині посварилися 21-річні близнюки.

Один ножем крізь ребра пошматував іншого і зачепив серце. Також по темі: За дивних обставин помер рідний брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова

Жертва у реанімації. Родичі за голови беруться – як брат міг прирізати найближчу людину?

Різника затримали. Що ж він каже?

Як виправдовується у суді?

Повірити важко, душогуб поводиться так, ніби нічого не розуміє.

Що це? Акторська гра, аби розчулити суддю?

Що ж насправді сталося між братами? Вирішуйте самі, кому вірити.

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ICTV / Надзвичайні новини / Ніж у груди від 21-річного брата-близнюка – сімейна драма на Троєщині / 02.11.2021 20:16
02.11.2021 20:16

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