Ніж у груди від 21-річного брата-близнюка – сімейна драма на Троєщині

Ніж у груди від рідного брата!

Та ще й близнюка, з яким народився в один день.

У квартирі на столичній Троєщині посварилися 21-річні близнюки.

Один ножем крізь ребра пошматував іншого і зачепив серце. Також по темі: За дивних обставин помер рідний брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова

Жертва у реанімації. Родичі за голови беруться – як брат міг прирізати найближчу людину?

Різника затримали. Що ж він каже?

Як виправдовується у суді?

Повірити важко, душогуб поводиться так, ніби нічого не розуміє.

Що це? Акторська гра, аби розчулити суддю?

Що ж насправді сталося між братами? Вирішуйте самі, кому вірити.