Нічна злочинна серія пограбувань на Запоріжжі – Голлівуд відпочиває

Чоловік пограбував кладовище на Черкащині – що ж виносив
Злочинний дует мандрував Вінниччиною та попався копам у Крижополі
Пожертвування діда для храму були перехоплені дорогою до священника – кому ж перепав куш
Пішов на справу, вколовся, кайфонув, прокинувся – навколо копи. Нестандартне пограбування у Києві
Невловима банда пішла на справу, але натрапила на поліцейську засідку – бойовик під Києвом
Били дерев’яною битою: на Вінничині жорстоко пограбували поштарку
Затримано грузинську банду, що тримала у страху мешканців елітних будинків
Як на Полтавщині директор банку на пограбування з кумом ходили