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Video: Нічна злочинна серія пограбувань на Запоріжжі – Голлівуд відпочиває

Чотири пограбування за ніч в одному селі. Зламано п’ять гаражів, викрадений автомобіль, пограбований магазин, шиномонтаж та відділення пошти, звідки винесли пів мільйона гривень! [read_more_news] Це наче якийсь сучасний блокбастер. І якби наші журналісти не поїхали на місце і не пройшлись слідами злодюг, в таку історію б не повірили! Це просто якийсь сценарій до фільму про те, як всього за кілька годин голими руками взяти такий великий куш!

Нічна злочинна серія пограбувань на Запоріжжі – Голлівуд відпочиває
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Чотири пограбування за ніч в одному селі.

Зламано п’ять гаражів, викрадений автомобіль, пограбований магазин, шиномонтаж та відділення пошти, звідки винесли пів мільйона гривень! Також по темі: Бандит посеред ночі зґвалтував двох подруг, втамувавши свою тваринну хіть. Пограбування на Черкащині

Це наче якийсь сучасний блокбастер.

І якби наші журналісти не поїхали на місце і не пройшлись слідами злодюг, в таку історію б не повірили!

Це просто якийсь сценарій до фільму про те, як всього за кілька годин голими руками взяти такий великий куш!

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ICTV / Надзвичайні новини / Нічна злочинна серія пограбувань на Запоріжжі – Голлівуд відпочиває / 17.09.2021 19:52
17.09.2021 19:52

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