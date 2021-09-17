Нічна злочинна серія пограбувань на Запоріжжі – Голлівуд відпочиває

Чотири пограбування за ніч в одному селі.

Зламано п’ять гаражів, викрадений автомобіль, пограбований магазин, шиномонтаж та відділення пошти, звідки винесли пів мільйона гривень! Також по темі: Бандит посеред ночі зґвалтував двох подруг, втамувавши свою тваринну хіть. Пограбування на Черкащині

Це наче якийсь сучасний блокбастер.

І якби наші журналісти не поїхали на місце і не пройшлись слідами злодюг, в таку історію б не повірили!

Це просто якийсь сценарій до фільму про те, як всього за кілька годин голими руками взяти такий великий куш!