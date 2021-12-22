Нічна смертельна ДТП на Черкащині – у велосипедиста не було шансів на життя

Не менш моторошна аварія – на Черкащині.

Водій вантажівки божиться, що не помітив у темряві велосипедиста.

Той начебто виринув з пітьми ледь не в останню секунду – і опинився просто під колесами фури. Також по темі: Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист - ДТП на Черкащині

Об’їхати його шансів начебто не було, так само як і в жертви не було шансів вижити.

Хто ж насправді винен у цій страшній аварії?

Подивіться і не повторюйте фатальних помилок інших.