Video: Ніч “збитків”. Чи несуть хлопці відповідальність за хуліганство на Андрія
Дізнатися свою долю та поворожити на судженого.
Ніч на Андрія тобто на 13 грудня вважають однією із найпотаємніших у році.
Адже під покровом ночі дівчата намагаються зазирнути у майбутнє, а хлопці у цей час роблять збитки.
Можуть поцупити ворота чи обмастити будинок яєчними жовтками.
Та чи несуть за це відповідальність? [read_more_news]
Дивіться у сюжеті Світлани Маланюк.
Ніч “збитків”. Чи несуть хлопці відповідальність за хуліганство на Андрія