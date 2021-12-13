Ніч “збитків”. Чи несуть хлопці відповідальність за хуліганство на Андрія

Дізнатися свою долю та поворожити на судженого.

Ніч на Андрія тобто на 13 грудня вважають однією із найпотаємніших у році.

Адже під покровом ночі дівчата намагаються зазирнути у майбутнє, а хлопці у цей час роблять збитки.

Можуть поцупити ворота чи обмастити будинок яєчними жовтками.

Та чи несуть за це відповідальність? Також по темі: Холодна зима 2022 - перші жертви обмороження в Україні

Дивіться у сюжеті Світлани Маланюк.