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Video: Ніч “збитків”. Чи несуть хлопці відповідальність за хуліганство на Андрія

Дізнатися свою долю та поворожити на судженого. Ніч на Андрія тобто на 13 грудня вважають однією із найпотаємніших у році. Адже під покровом ночі дівчата намагаються зазирнути у майбутнє, а хлопці у цей час роблять збитки. Можуть поцупити ворота чи обмастити будинок яєчними жовтками. Та чи несуть за це відповідальність?  [read_more_news] Дивіться у сюжеті Світлани Маланюк.

Ніч “збитків”. Чи несуть хлопці відповідальність за хуліганство на Андрія
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Дізнатися свою долю та поворожити на судженого.

Ніч на Андрія тобто на 13 грудня вважають однією із найпотаємніших у році.

Адже під покровом ночі дівчата намагаються зазирнути у майбутнє, а хлопці у цей час роблять збитки.

Можуть поцупити ворота чи обмастити будинок яєчними жовтками.

Та чи несуть за це відповідальність?   Також по темі: Холодна зима 2022 - перші жертви обмороження в Україні

Дивіться у сюжеті Світлани Маланюк.

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ICTV / Надзвичайні новини / Ніч “збитків”. Чи несуть хлопці відповідальність за хуліганство на Андрія / 13.12.2021 20:39
13.12.2021 20:39

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