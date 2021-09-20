Video: Невидимий кат скосив людей у Житомирському медінституті
Невидимий кат скосив людей у Житомирському медінституті.
Уявіть, просто у вестибюлі студенти раптово почали задихатися і втрачати свідомість.
Бідолашні один за одним падали на підлогу як мертвий!
У цю секунду в закладі перебували сотні людей! [read_more_news]
Усіх негайно евакуювали з приміщення, викликали медиків, прибули рятувальники, такий переполох був, кошмар.
Що ж таке там сталося?
Скільки постраждалих і від чого?
Невже, хтось спеціально труїть людей, аби зірвати навчальний процес?
Біда та й годі.
Невидимий кат скосив людей у Житомирському медінституті