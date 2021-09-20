seach
ICTV - Разом краще

Video: Невидимий кат скосив людей у Житомирському медінституті

Невидимий кат скосив людей у Житомирському медінституті. Уявіть, просто у вестибюлі студенти раптово почали задихатися і втрачати свідомість. Бідолашні один за одним падали на підлогу як мертвий! У цю секунду в закладі перебували сотні людей! [read_more_news] Усіх негайно евакуювали з приміщення, викликали медиків, прибули рятувальники, такий переполох був, кошмар. Що ж таке там сталося? Скільки постраждалих і від чого? Невже, хтось спеціально труїть людей, аби зірвати навчальний процес? Біда та й годі.

Невидимий кат скосив людей у Житомирському медінституті
0 Коментувати

Невидимий кат скосив людей у Житомирському медінституті.

Уявіть, просто у вестибюлі студенти раптово почали задихатися і втрачати свідомість.

Бідолашні один за одним падали на підлогу як мертвий!

У цю секунду в закладі перебували сотні людей! Також по темі: Втратити все - в одну-єдину мить! Вибух газового балона на даху будинку у Запоріжжі

Усіх негайно евакуювали з приміщення, викликали медиків, прибули рятувальники, такий переполох був, кошмар.

Що ж таке там сталося?

Скільки постраждалих і від чого?

Невже, хтось спеціально труїть людей, аби зірвати навчальний процес?

Біда та й годі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Невидимий кат скосив людей у Житомирському медінституті / 20.09.2021 20:06
20.09.2021 20:06

Матеріали по темі

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь