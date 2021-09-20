Невидимий кат скосив людей у Житомирському медінституті.

Уявіть, просто у вестибюлі студенти раптово почали задихатися і втрачати свідомість.

Бідолашні один за одним падали на підлогу як мертвий!

У цю секунду в закладі перебували сотні людей! Також по темі: Втратити все - в одну-єдину мить! Вибух газового балона на даху будинку у Запоріжжі

Усіх негайно евакуювали з приміщення, викликали медиків, прибули рятувальники, такий переполох був, кошмар.

Що ж таке там сталося?

Скільки постраждалих і від чого?

Невже, хтось спеціально труїть людей, аби зірвати навчальний процес?

Біда та й годі.