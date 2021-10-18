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Video: Невакциновані українці кидаються в останній вагон, аби вільно працювати – подробиці

Не щадить нікого коронавірус. Реанімації переповнені, кисню катастрофічно не вистачає, пункти щеплення масово штурмують. Черги на вакцинацію – кілометрові.[read_more_news] Невакциновані кидаються в останній вагон, аби вільно працювати й пересуватися, бо ж за правилами небезпечної зони карантину - без повного сертифіката щеплення – тепер ані на роботу, ані в магазин, ані у транспорт. Відсьогодні, окрім Херсонщини, у червоній зоні вже Запорізька, Одеська, Донецька і Дніпропетровська області. Поліція та чиновники розпочинають жорсткі карантинні рейди. Чи готові ми до таких обмежень? Наші журналісти перевірили.

Невакциновані українці кидаються в останній вагон, аби вільно працювати – подробиці
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Не щадить нікого коронавірус.

Реанімації переповнені, кисню катастрофічно не вистачає, пункти щеплення масово штурмують.

Черги на вакцинацію – кілометрові. Також по темі: Діти поцупили ковпачки з авто і спричинили небувалий резонанс у Полтаві

Невакциновані кидаються в останній вагон, аби вільно працювати й пересуватися, бо ж за правилами небезпечної зони карантину – без повного сертифіката щеплення – тепер ані на роботу, ані в магазин, ані у транспорт.

Відсьогодні, окрім Херсонщини, у червоній зоні вже Запорізька, Одеська, Донецька і Дніпропетровська області.

Поліція та чиновники розпочинають жорсткі карантинні рейди.

Чи готові ми до таких обмежень?

Наші журналісти перевірили.

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ICTV / Надзвичайні новини / Невакциновані українці кидаються в останній вагон, аби вільно працювати – подробиці / 18.10.2021 20:03
18.10.2021 20:03

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