Невакциновані українці кидаються в останній вагон, аби вільно працювати – подробиці

Не щадить нікого коронавірус.

Реанімації переповнені, кисню катастрофічно не вистачає, пункти щеплення масово штурмують.

Черги на вакцинацію – кілометрові. Також по темі: Діти поцупили ковпачки з авто і спричинили небувалий резонанс у Полтаві

Невакциновані кидаються в останній вагон, аби вільно працювати й пересуватися, бо ж за правилами небезпечної зони карантину – без повного сертифіката щеплення – тепер ані на роботу, ані в магазин, ані у транспорт.

Відсьогодні, окрім Херсонщини, у червоній зоні вже Запорізька, Одеська, Донецька і Дніпропетровська області.

Поліція та чиновники розпочинають жорсткі карантинні рейди.

Чи готові ми до таких обмежень?

Наші журналісти перевірили.