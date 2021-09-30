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Video: Нещастя з 10-річним хлопчиком обернулось ледь не щастям для селян на Прикарпатті – сталося диво

Заворушились і почали ремонтувати. Після сюжету «Надзвичайних Новин» про нещасний випадок на Прикарпатті, коли 10-річний хлопчик впав на велосипеді з аварійного моста, злощасну переправу таки почали лагодити. Знайшлись і деревина, і інші будівельні матеріали.[read_more_news] За два тижні сполучення відновили на половину. Як зараз виглядає міст? Та чи допомогли людям чиновники ? – перевіряли наші кореспонденти.

Нещастя з 10-річним хлопчиком обернулось ледь не щастям для селян на Прикарпатті – сталося диво
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Заворушились і почали ремонтувати.

Після сюжету «Надзвичайних Новин» про нещасний випадок на Прикарпатті, коли 10-річний хлопчик впав на велосипеді з аварійного моста, злощасну переправу таки почали лагодити.

Знайшлись і деревина, і інші будівельні матеріали. Також по темі: На Прикарпатті 10-річний школяр впав з аварійного мосту у гірську річку

За два тижні сполучення відновили на половину.

Як зараз виглядає міст?

Та чи допомогли людям чиновники ? – перевіряли наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нещастя з 10-річним хлопчиком обернулось ледь не щастям для селян на Прикарпатті – сталося диво / 30.09.2021 20:18
30.09.2021 20:18

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