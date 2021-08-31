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Video: Нещадний вбивця 102 рази проштрикнув ножем свою жертву

Понад сотню разів проштрикнув тіло жертви ножем, загорнув у ковдру, викинув у колодязь і безслідно зник. Моторошне і аж надто криваве вбивство на Дніпропетровщині. У селі Червоногригорівці під Нікополем на власному ж подвір’ї знайшли загадково зниклого напередодні 56-річного господаря - замордованого до смерті і схованого на дні криниці. Тіло бідолашного буквально пошматували ножем, а будинок залили його ж кров’ю. [read_more_news] Експерти нарахували аж сто два ножових поранень. Хто ж той навіжений звір, який з такою люттю накинувся на господаря? А головне - за що? І чому, якби не оперативність слідчих, це дике вбивство могло назавжди залишитись так званим «глухарем»?

Нещадний вбивця 102 рази проштрикнув ножем свою жертву
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Понад сотню разів проштрикнув тіло жертви ножем, загорнув у ковдру, викинув у колодязь і безслідно зник.

Моторошне і аж надто криваве вбивство на Дніпропетровщині.

У селі Червоногригорівці під Нікополем на власному ж подвір’ї знайшли загадково зниклого напередодні 56-річного господаря – замордованого до смерті і схованого на дні криниці.

Тіло бідолашного буквально пошматували ножем, а будинок залили його ж кров’ю.  Також по темі: Застав розпалену дружину у ліжку з тезкою - теплий прийом з ножем їм був забезпечений

Експерти нарахували аж сто два ножових поранень.

Хто ж той навіжений звір, який з такою люттю накинувся на господаря?

А головне – за що?

І чому, якби не оперативність слідчих, це дике вбивство могло назавжди залишитись так званим «глухарем»?

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ICTV / Надзвичайні новини / Нещадний вбивця 102 рази проштрикнув ножем свою жертву / 31.08.2021 20:03
31.08.2021 20:03

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