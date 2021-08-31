Нещадний вбивця 102 рази проштрикнув ножем свою жертву

Понад сотню разів проштрикнув тіло жертви ножем, загорнув у ковдру, викинув у колодязь і безслідно зник.

Моторошне і аж надто криваве вбивство на Дніпропетровщині.

У селі Червоногригорівці під Нікополем на власному ж подвір’ї знайшли загадково зниклого напередодні 56-річного господаря – замордованого до смерті і схованого на дні криниці.

Тіло бідолашного буквально пошматували ножем, а будинок залили його ж кров’ю. Також по темі: Застав розпалену дружину у ліжку з тезкою - теплий прийом з ножем їм був забезпечений

Експерти нарахували аж сто два ножових поранень.

Хто ж той навіжений звір, який з такою люттю накинувся на господаря?

А головне – за що?

І чому, якби не оперативність слідчих, це дике вбивство могло назавжди залишитись так званим «глухарем»?