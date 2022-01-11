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Video: Нерадивий гість влаштував господарю смертельну зустріч із полум’ям на Сумщині

Смертельна гостина і пекельне полум’я - на Сумщині розігралося жахіття, від якого волосся на голові ворушиться. Поблизу містечка Ромен знайшли повністю вигорілі рештки легковика. А в салоні, на задньому сидінні, уявити навіть страшно - обвуглений труп. Вогонь так понівечив тіло, що упізнати його було не можливо. [read_more_news] Лише робота експертів дала відповідь - загиблий чоловік - 68-річний мешканець сусіднього району,  ВАЗівка належить йому. Але чому він опинився за багато кілометрів від дому у безлюдній місцині? Чому машина загорілася? Наші журналісти розплутали справжній детектив.

Нерадивий гість влаштував господарю смертельну зустріч із полум’ям на Сумщині
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Смертельна гостина і пекельне полум’я – на Сумщині розігралося жахіття, від якого волосся на голові ворушиться.

Поблизу містечка Ромен знайшли повністю вигорілі рештки легковика.

А в салоні, на задньому сидінні, уявити навіть страшно – обвуглений труп.

Вогонь так понівечив тіло, що упізнати його було не можливо.  Також по темі: Спалив документи на землю і повісився через борги - трагічна смерть родини на Харківщині

Лише робота експертів дала відповідь – загиблий чоловік – 68-річний мешканець сусіднього району,  ВАЗівка належить йому.

Але чому він опинився за багато кілометрів від дому у безлюдній місцині?

Чому машина загорілася?

Наші журналісти розплутали справжній детектив.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нерадивий гість влаштував господарю смертельну зустріч із полум’ям на Сумщині / 11.01.2022 20:01
11.01.2022 20:01

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