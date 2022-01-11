Нерадивий гість влаштував господарю смертельну зустріч із полум’ям на Сумщині

Смертельна гостина і пекельне полум’я – на Сумщині розігралося жахіття, від якого волосся на голові ворушиться.

Поблизу містечка Ромен знайшли повністю вигорілі рештки легковика.

А в салоні, на задньому сидінні, уявити навіть страшно – обвуглений труп.

Вогонь так понівечив тіло, що упізнати його було не можливо. Також по темі: Спалив документи на землю і повісився через борги - трагічна смерть родини на Харківщині

Лише робота експертів дала відповідь – загиблий чоловік – 68-річний мешканець сусіднього району, ВАЗівка належить йому.

Але чому він опинився за багато кілометрів від дому у безлюдній місцині?

Чому машина загорілася?

Наші журналісти розплутали справжній детектив.