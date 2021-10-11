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Video: Ненависть до людей в погонах довела молодого одесита до кривавого наступу

В Одесі чоловіка, який з ножем кидався на копів, відправили під нічний домашній арешт. Нагадую, минулого тижня 22-річний молодик спочатку розбив чотири машини правоохоронців, порізав одному з них руку, обливав непристойностями. А під час штурму квартири, в якій неадекват забарикадувався, взагалі, встроми ніж у область грудей спецпризначенцю. Звідки в чоловіка стільки ненависті та агресії до людей в пагонах, дізнавались наші кореспонденти.

Ненависть до людей в погонах довела молодого одесита до кривавого наступу
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В Одесі чоловіка, який з ножем кидався на копів, відправили під нічний домашній арешт.

Нагадую, минулого тижня 22-річний молодик спочатку розбив чотири машини правоохоронців, порізав одному з них руку, обливав непристойностями.

А під час штурму квартири, в якій неадекват забарикадувався, взагалі, встроми ніж у область грудей спецпризначенцю.

Звідки в чоловіка стільки ненависті та агресії до людей в пагонах, дізнавались наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Ненависть до людей в погонах довела молодого одесита до кривавого наступу / 11.10.2021 20:16
11.10.2021 20:16

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