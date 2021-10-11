Ненависть до людей в погонах довела молодого одесита до кривавого наступу

Донька навела розбійників на рідну матір у Києві
Били дерев’яною битою: на Вінничині жорстоко пограбували поштарку
Бажали здохнути! У Кривому Розі працівниці палацу культури напали на 11-річного хлопчика
В елітному селищі під Києвом обчистили будинок відомого на весь світ лікаря
Рецидивіст намагався розтрощити жінці голову ломом за пакет з продуктами
У Маріуполі таксист побив пасажира
Поранений пенсіонер звинувачує охоронця рибгоспу в нападі та залякуванні
Пасажир намагався задушити таксиста шнурками від кросівок. За що?