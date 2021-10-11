Ненависть до людей в погонах довела молодого одесита до кривавого наступу

В Одесі чоловіка, який з ножем кидався на копів, відправили під нічний домашній арешт.

Нагадую, минулого тижня 22-річний молодик спочатку розбив чотири машини правоохоронців, порізав одному з них руку, обливав непристойностями.

А під час штурму квартири, в якій неадекват забарикадувався, взагалі, встроми ніж у область грудей спецпризначенцю.

Звідки в чоловіка стільки ненависті та агресії до людей в пагонах, дізнавались наші кореспонденти.