Нелюди розповіли, навіщо змусили жінку копати на кладовищі собі могилу – наслідки сусідської війни на Полтавщині

Страшні події одного весняного вечора у селі на Полтавщині назавжди змінили життя, як мінімум, двох родин.

Сусідська війна набула такого розмаху, що навряд люди колись зможуть примиритися.

Але відповідати за свої вчинки таки доведеться.

Двоє братів та їхній родич побили вдвічі старшу сусідку.

Лупцювали кулаками, битою, занурювали з головою у воду.

А потім потягли жінку на кладовище.

Дали в руки лопату і змусили копати собі яму біля могили самогубці. Також по темі: Змушували копати собі могилу - як чоловіки над сусідкою знущались

Штурхнули жінку туди і притрусили землею.

Нещасна вижила і звернулася до поліції.

Весь час, доки тривало слідство і суд, троє чоловіків перебували на свободі.

А під час засідань сиділи поруч зі своєю жертвою, яка тремтіла від страху.

Чи клацнули врешті кайданки на руках катів?

І як вони пояснили свою любов до тортур?