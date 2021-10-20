Нелюду з сокирою дорогою зустрілась самотня жінка – моторошна та підступна розправа на Київщині

НОМЕР КАРТКИ ДЛЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛІЙ: 5168 7573 9279 8171 – Неділько Я.І.

Моторошна й підступна розправа – на Київщині!

У селі Погребах 42-річна жінка поверталася ввечері з роботи, аж раптом посеред вулиці на неї накинувся нелюд із сокирою!

Він підкрався у безлюдному місці і в найбільш неочікуваний момент схопив жертву. Також по темі: На Київщині чоловік доводив колезі свою невинуватість сокирою

Затягнув у болото і щонайменше п’ять разів вдарив обухом по голові!

За що покидьок так по-звірячому напав на бідолашну?!

Не вкладається у голові така нелюдська жорстокість.