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Video: Нелюдське вбивство вагітної жінки – коханий забив її кулаками до смерті

Нечувана жорстокість цього тирана просто шокує. Уявіть собі, яку треба мати лють, аби самими лише кулаками забити кохану до смерті. На Київщині чоловік дубасив свою дружину, бо бачте не міг дати раду своїм хворобливим ревнощам. Думка, що благовірна ходить наліво, пожирала чоловіка зсередини.[read_more_news] Тож щоразу садист відривався на бідолашній. Та зрештою дика виховна прочуханка закінчилася кривавою трагедією. Загинула не лише жінка, але й дитя, яке вона носила під серцем. Невже цей бузувір думав, що плід любові не від нього? Ну, любов - це точно не про нього.

Нелюдське вбивство вагітної жінки – коханий забив її кулаками до смерті
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Нечувана жорстокість цього тирана просто шокує.

Уявіть собі, яку треба мати лють, аби самими лише кулаками забити кохану до смерті.

На Київщині чоловік дубасив свою дружину, бо бачте не міг дати раду своїм хворобливим ревнощам.

Думка, що благовірна ходить наліво, пожирала чоловіка зсередини. Також по темі: Коханий вбив вагітну дружину на очах у дітей - не витримав і перерізав собі горло

Тож щоразу садист відривався на бідолашній.

Та зрештою дика виховна прочуханка закінчилася кривавою трагедією.

Загинула не лише жінка, але й дитя, яке вона носила під серцем.

Невже цей бузувір думав, що плід любові не від нього?

Ну, любов – це точно не про нього.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нелюдське вбивство вагітної жінки – коханий забив її кулаками до смерті / 13.01.2022 19:54
13.01.2022 19:54

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