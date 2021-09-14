Нелюд свою божевільну лють виплеснув на ледачому родичеві – вбивство на Черкащині

Нелюд свою божевільну лють виплеснув на родичеві, з яким проживав в одній хаті.

У селі на Черкащині п’яний племінник холоднокровно забив до смерті свого дядька.

За що в голові не вкладеться. Також по темі: Рідний дядько розбещував 5-річну племінницю під носом у батьків

Бо той – не хотів допомагати по господарству.

Гамселив нещасного руками, ногами і навіть палицею.

А коли убивця протверезів і зрозумів, що накоїв, вирішив позбутися тіла.

Замотав небіжчика у покривала і скинув у підвал на подвір’ї.

Страшну таємницю знала лише одна людина, але до смерті боялася комусь зізнатися, аби не опинитися поруч із трупом.

Історія, від якої мурахи шкірою.