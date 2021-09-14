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Video: Нелюд свою божевільну лють виплеснув на ледачому родичеві – вбивство на Черкащині

Нелюд свою божевільну лють виплеснув на родичеві, з яким проживав в одній хаті. У селі на Черкащині п’яний племінник холоднокровно забив до смерті свого дядька. За що в голові не вкладеться.[read_more_news] Бо той - не хотів допомагати по господарству. Гамселив нещасного руками, ногами і навіть палицею. А коли убивця протверезів і зрозумів, що накоїв, вирішив позбутися тіла. Замотав небіжчика у покривала і скинув у підвал на подвір’ї. Страшну таємницю знала лише одна людина, але до смерті боялася комусь зізнатися, аби не опинитися поруч із трупом. Історія, від якої мурахи шкірою.

Нелюд свою божевільну лють виплеснув на ледачому родичеві – вбивство на Черкащині
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Нелюд свою божевільну лють виплеснув на родичеві, з яким проживав в одній хаті.

У селі на Черкащині п’яний племінник холоднокровно забив до смерті свого дядька.

За що в голові не вкладеться. Також по темі: Рідний дядько розбещував 5-річну племінницю під носом у батьків

Бо той – не хотів допомагати по господарству.

Гамселив нещасного руками, ногами і навіть палицею.

А коли убивця протверезів і зрозумів, що накоїв, вирішив позбутися тіла.

Замотав небіжчика у покривала і скинув у підвал на подвір’ї.

Страшну таємницю знала лише одна людина, але до смерті боялася комусь зізнатися, аби не опинитися поруч із трупом.

Історія, від якої мурахи шкірою.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нелюд свою божевільну лють виплеснув на ледачому родичеві – вбивство на Черкащині / 14.09.2021 19:44
14.09.2021 19:44

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