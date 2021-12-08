Неймовірний порятунок нащадка графського роду Карпінських – подробиці пожежі у Дубно

У містечку Дубно на Рівненщині спалахнула історична будівля в центрі міста.

Першими на місце прибули медики «швидкої» та поліцейські, а вже невдовзі їм довелося на собі відчути пекельний вогонь та їдкий дим, вдихати який смертельно небезпечно.

Але ці хоробрі люди не злякалися та пішли на ризик, адже всередині була людина. Також по темі: Кликав на шашлики, а потім змушував роздягатися і фотографував: на Сумщині завівся педофіл

І не аби хто, а сам нащадок графського роду Карпінських.

Чим завершилася рятувальна операція?

Про це далі у сюжеті.