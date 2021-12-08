seach
ICTV - Разом краще

Video: Неймовірний порятунок нащадка графського роду Карпінських – подробиці пожежі у Дубно

У містечку Дубно на Рівненщині спалахнула історична будівля в центрі міста. Першими на місце прибули медики «швидкої» та поліцейські, а вже невдовзі їм довелося на собі відчути пекельний вогонь та їдкий дим, вдихати який смертельно небезпечно. Але ці хоробрі люди не злякалися та пішли на ризик, адже всередині була людина.[read_more_news] І не аби хто, а сам нащадок графського роду Карпінських. Чим завершилася рятувальна операція? Про це далі у сюжеті.

Неймовірний порятунок нащадка графського роду Карпінських – подробиці пожежі у Дубно
0 Коментувати

У містечку Дубно на Рівненщині спалахнула історична будівля в центрі міста.

Першими на місце прибули медики «швидкої» та поліцейські, а вже невдовзі їм довелося на собі відчути пекельний вогонь та їдкий дим, вдихати який смертельно небезпечно.

Але ці хоробрі люди не злякалися та пішли на ризик, адже всередині була людина. Також по темі: Кликав на шашлики, а потім змушував роздягатися і фотографував: на Сумщині завівся педофіл

І не аби хто, а сам нащадок графського роду Карпінських.

Чим завершилася рятувальна операція?

Про це далі у сюжеті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Неймовірний порятунок нащадка графського роду Карпінських – подробиці пожежі у Дубно / 08.12.2021 19:49
08.12.2021 19:49

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь