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Video: Негостинний господар. Хто і за що жорстоко розправився із 22-річною дівчиною на Тернопільщині?

Пошматував ножем і викинув тіло з четвертого поверху.  Криваве вбивство на Тернопільщині.  Там поблизу однієї із багатоповерхівок виявили понівечене тіло 22 річної жінки.  [read_more_news] Слідчі встановили, до вбивства причетний 19-річний парубок.  Що спонукало хлопця піти на тяжкий злочин? Дивіться у сюжеті Надзвичайних новин. Фото: Unsplash

Негостинний господар. Хто і за що жорстоко розправився із 22-річною дівчиною на Тернопільщині?
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Пошматував ножем і викинув тіло з четвертого поверху. 

Криваве вбивство на Тернопільщині. 

Там поблизу однієї із багатоповерхівок виявили понівечене тіло 22 річної жінки.   Також по темі: Коханий вбив вагітну дружину на очах у дітей - не витримав і перерізав собі горло

Слідчі встановили, до вбивства причетний 19-річний парубок. 

Що спонукало хлопця піти на тяжкий злочин?

Дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.

Фото: Unsplash

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ICTV / Надзвичайні новини / Негостинний господар. Хто і за що жорстоко розправився із 22-річною дівчиною на Тернопільщині? / 14.12.2021 19:50
14.12.2021 19:50

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