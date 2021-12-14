Негостинний господар. Хто і за що жорстоко розправився із 22-річною дівчиною на Тернопільщині?

Пошматував ножем і викинув тіло з четвертого поверху.

Криваве вбивство на Тернопільщині.

Там поблизу однієї із багатоповерхівок виявили понівечене тіло 22 річної жінки. Також по темі: Коханий вбив вагітну дружину на очах у дітей - не витримав і перерізав собі горло

Слідчі встановили, до вбивства причетний 19-річний парубок.

Що спонукало хлопця піти на тяжкий злочин?

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