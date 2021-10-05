Небезпечний злочинець блукає вулицями на Полтавщині з кров’ю на руках

Ворожка після смерті забрала до себе свого помічника? Пожежа на Полтавщині
22-річний хлопець загинув від ніг неповнолітніх – розправа після відпочинку на Полтавщині
На Полтавщині жорстоко зарізали єдиного мешканця покинутого села
Чоловік зґвалтував власну дружину – її знайшли оголеною з кляпом у роті. Вбивство на Полтавщині
Розізлив жінку і поплатився життям – у Кременчуці знайшли труп 27-річного чоловіка у килимі
Кременчуцькі патрульні під час несення служби потрапили під прицільний вогонь
Хлопці ділили дівчину на шкільному подвір’ї до останнього подиху суперника
Зниклу 46-річну жінку з Полтавщини знайдено мертвою