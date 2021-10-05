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Video: Небезпечний злочинець блукає вулицями на Полтавщині з кров’ю на руках

Калюжа крові на тротуарі, а від неї тягнуться криваві сліди через дорогу на інший бік вулиці. Від побаченого лячно може стати навіть людям з надзвичайно міцними нервами. У Кременчуці на Полтавщині двоє чоловіків стали жертвами жорстокого різника.[read_more_news] Вони зустріли незнайомця пізно ввечері на тротуарі. Що стало причиною раптового конфлікту – невідомо, але фінал дуже сумний. Один з чоловіків помер на місці. Інший, стікаючи кров’ю, бігав вулицею і шукав порятунку. А їхній кривдник щез і його досі не можуть знайти.

Небезпечний злочинець блукає вулицями на Полтавщині з кров’ю на руках
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Калюжа крові на тротуарі, а від неї тягнуться криваві сліди через дорогу на інший бік вулиці.

Від побаченого лячно може стати навіть людям з надзвичайно міцними нервами.

У Кременчуці на Полтавщині двоє чоловіків стали жертвами жорстокого різника. Також по темі: Вийшла зрізати квіти, а підрізала сусіда! Різанина у Василькові

Вони зустріли незнайомця пізно ввечері на тротуарі.

Що стало причиною раптового конфлікту – невідомо, але фінал дуже сумний.

Один з чоловіків помер на місці.

Інший, стікаючи кров’ю, бігав вулицею і шукав порятунку.

А їхній кривдник щез і його досі не можуть знайти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Небезпечний злочинець блукає вулицями на Полтавщині з кров’ю на руках / 05.10.2021 19:42
05.10.2021 19:42

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