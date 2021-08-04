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Video: Небезпечний кілер на волі! Після зухвалого розстрілу в Одесі вбивця сховався і заліг на дно

Убивство - наче в голлівудському бойовику! Але воно - у спальному районі нашої Одеси. Кілер приїжджає з іншої країни, аби виконати замовлення. Селиться поряд із жертвою, стежить і вичікує на слушний момент у засаді! [read_more_news] А потім - розстрілює автоматними чергами, підступно, в спину! Перелякані місцеві жителі вибігали зі своїх домівок, аби захистити дітей у людному дворі. А вбивця втік разом зі спільником і досі перебуває десь серед нас, на волі! Уважно подивіться цей сюжет! Може, ви бачили його і впізнаєте!

Небезпечний кілер на волі! Після зухвалого розстрілу в Одесі вбивця сховався і заліг на дно
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Убивство – наче в голлівудському бойовику!

Але воно – у спальному районі нашої Одеси.

Кілер приїжджає з іншої країни, аби виконати замовлення.

Селиться поряд із жертвою, стежить і вичікує на слушний момент у засаді! Також по темі: Розстріл у кафе - все про кримінальні хроніки Запоріжжя

А потім – розстрілює автоматними чергами, підступно, в спину!

Перелякані місцеві жителі вибігали зі своїх домівок, аби захистити дітей у людному дворі.

А вбивця втік разом зі спільником і досі перебуває десь серед нас, на волі!

Уважно подивіться цей сюжет!

Може, ви бачили його і впізнаєте!

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ICTV / Надзвичайні новини / Небезпечний кілер на волі! Після зухвалого розстрілу в Одесі вбивця сховався і заліг на дно / 04.08.2021 19:46
04.08.2021 19:46

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