Небезпечний кілер на волі! Після зухвалого розстрілу в Одесі вбивця сховався і заліг на дно

Убивство – наче в голлівудському бойовику!

Але воно – у спальному районі нашої Одеси.

Кілер приїжджає з іншої країни, аби виконати замовлення.

Селиться поряд із жертвою, стежить і вичікує на слушний момент у засаді! Також по темі: Розстріл у кафе - все про кримінальні хроніки Запоріжжя

А потім – розстрілює автоматними чергами, підступно, в спину!

Перелякані місцеві жителі вибігали зі своїх домівок, аби захистити дітей у людному дворі.

А вбивця втік разом зі спільником і досі перебуває десь серед нас, на волі!

Уважно подивіться цей сюжет!

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