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Video: Небезпечні ялинки! Викрадачів новорічних красунь чекає неприємний сюрприз

Буває таке що доки не провчиш, то не зрозуміє, що красти не добре. Передноворічний переполох вже майже у кожному помешканні, ми думаємо про подарунки, святковий стіл і звісно куди ж без ялинки. Купити зелену красуню можна на офіційному базарі, вони вже працюють, але можна й схитрувати, піти та й вирубати дерево. Воно буде не менш красиве та ще й абсолютно задарма.  [read_more_news] Але ви навіть не уявляєте який сюрприз таким браконьєрам підготували столичні комунальники, бо вже стомилися захищати хвойні у парках від нападів невігласів з пилками. Скажу, буде соромно і вивітрювати кімнату доведеться дуже довго.

Небезпечні ялинки! Викрадачів новорічних красунь чекає неприємний сюрприз
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Буває таке що доки не провчиш, то не зрозуміє, що красти не добре.

Передноворічний переполох вже майже у кожному помешканні, ми думаємо про подарунки, святковий стіл і звісно куди ж без ялинки.

Купити зелену красуню можна на офіційному базарі, вони вже працюють, але можна й схитрувати, піти та й вирубати дерево.

Воно буде не менш красиве та ще й абсолютно задарма.   Також по темі: Нещаслива ялинка! Пригоди проклятої новорічної красуні з Житомирщини

Але ви навіть не уявляєте який сюрприз таким браконьєрам підготували столичні комунальники, бо вже стомилися захищати хвойні у парках від нападів невігласів з пилками.

Скажу, буде соромно і вивітрювати кімнату доведеться дуже довго.

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ICTV / Надзвичайні новини / Небезпечні ялинки! Викрадачів новорічних красунь чекає неприємний сюрприз / 17.12.2021 20:06
17.12.2021 20:06

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