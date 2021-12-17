Небезпечні ялинки! Викрадачів новорічних красунь чекає неприємний сюрприз

Буває таке що доки не провчиш, то не зрозуміє, що красти не добре.

Передноворічний переполох вже майже у кожному помешканні, ми думаємо про подарунки, святковий стіл і звісно куди ж без ялинки.

Купити зелену красуню можна на офіційному базарі, вони вже працюють, але можна й схитрувати, піти та й вирубати дерево.

Воно буде не менш красиве та ще й абсолютно задарма. Також по темі: Нещаслива ялинка! Пригоди проклятої новорічної красуні з Житомирщини

Але ви навіть не уявляєте який сюрприз таким браконьєрам підготували столичні комунальники, бо вже стомилися захищати хвойні у парках від нападів невігласів з пилками.

Скажу, буде соромно і вивітрювати кімнату доведеться дуже довго.