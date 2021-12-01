Небезпечні відходи з ковідних лікарень замість утилізації викидаються, де заманеться – скандал

Скандал із ковідними відходами: небезпечні медичні рештки з госпіталів, де лікують хворих на коронавірус, просто звалювали де заманеться.

Бізнесмени, що уклали угоди на утилізацію інфікованого непотребу замість знищення складували його у звичайних пакетах та пластикових відрах в непристосованих ангарах, а то й взагалі просто неба. Також по темі: Хто плювати хотів на правила утилізації медичних відходів у Новомосковську

На Миколаївщині, Львівщині та Київщині знайшли щонайменше три звалища, де загалом зберігалося близько 6 тисяч тон використаного «ковідного» приладдя.

Як утворилися ці звалища, чому медичні відходи не знищили, а просто кинули та чому у паніці місцеві жителі – на одному з таких об‘єктів побували миколаївські кореспонденти.