seach
ICTV - Разом краще

Video: Небезпечні нічні вулиці Києва – юний озброєний інкасатор застрелив перехожого

Волоцюга з ножем - то вже страшно! А знали б ви, на кого перетворюється звичайний, але не дуже розумний хлопець, коли в його кишені з'являється пістолет! Дві кулі з травмату, випущені впритул, стали фатальними для 44-річного чоловіка, який до Києва приїхав працювати. Смерть застала бідолаху посеред нічної вулиці. [read_more_news] Свідки бачили, як на кілька хвилин раніше з ним сварився інший перехожий. І той швидко витяг зброю та натиснув на гачок. Вони ж навіть знайомі не були! То - за що?! А ви - самі подивіться.

Небезпечні нічні вулиці Києва – юний озброєний інкасатор застрелив перехожого
0 Коментувати

Волоцюга з ножем – то вже страшно!

А знали б ви, на кого перетворюється звичайний, але не дуже розумний хлопець, коли в його кишені з’являється пістолет!

Дві кулі з травмату, випущені впритул, стали фатальними для 44-річного чоловіка, який до Києва приїхав працювати.

Смерть застала бідолаху посеред нічної вулиці. Також по темі: Знаний бізнесмен застрелив охоронця - все про вбивство у курортній Затоці

Свідки бачили, як на кілька хвилин раніше з ним сварився інший перехожий.

І той швидко витяг зброю та натиснув на гачок.

Вони ж навіть знайомі не були!

То – за що?!

А ви – самі подивіться.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Небезпечні нічні вулиці Києва – юний озброєний інкасатор застрелив перехожого / 28.09.2021 19:52
28.09.2021 19:52

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь