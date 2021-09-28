Небезпечні нічні вулиці Києва – юний озброєний інкасатор застрелив перехожого

Волоцюга з ножем – то вже страшно!

А знали б ви, на кого перетворюється звичайний, але не дуже розумний хлопець, коли в його кишені з’являється пістолет!

Дві кулі з травмату, випущені впритул, стали фатальними для 44-річного чоловіка, який до Києва приїхав працювати.

Смерть застала бідолаху посеред нічної вулиці. Також по темі: Знаний бізнесмен застрелив охоронця - все про вбивство у курортній Затоці

Свідки бачили, як на кілька хвилин раніше з ним сварився інший перехожий.

І той швидко витяг зброю та натиснув на гачок.

Вони ж навіть знайомі не були!

То – за що?!

А ви – самі подивіться.