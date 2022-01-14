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Video: Небезпечні дитячі іграшки – правда про неодимові магнітні конструктори

Небезпечнішими за зброю чи дужі кулаки для здоров'я можуть бути дитячі іграшки. У Дніпрі медики рятували дворічного хлопчика, який проковтнув кульки з магнітного конструктора. З кишківника малого дістали аж шість магнітів. І це ще не рекорд, кажуть хірурги. Нещодавно з нутрощів іншого малюка дістали аж 28 таких кульок. [read_more_news] Нині популярні так звані неодимові магнітні конструктори, які придумали для розвитку дрібної моторики, несуть скажену небезпеку, яку медики прирівнюють до ураження дробовиком. Вони фактично дірявлять шлунки і кишківники дітей, які все люблять тягти до рота. А після новорічних свят у дитячих реанімаціях - аншлаг. Подивіться і задумайтесь, як яскраві святкові подарунки можуть вартувати життя.

Небезпечні дитячі іграшки – правда про неодимові магнітні конструктори
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Небезпечнішими за зброю чи дужі кулаки для здоров’я можуть бути дитячі іграшки.

У Дніпрі медики рятували дворічного хлопчика, який проковтнув кульки з магнітного конструктора.

З кишківника малого дістали аж шість магнітів.

І це ще не рекорд, кажуть хірурги.

Нещодавно з нутрощів іншого малюка дістали аж 28 таких кульок. Також по темі: 10-річна школярка проковтнула неодимові магніти - що надихнуло дитину на небезпечну витівку?

Нині популярні так звані неодимові магнітні конструктори, які придумали для розвитку дрібної моторики, несуть скажену небезпеку, яку медики прирівнюють до ураження дробовиком.

Вони фактично дірявлять шлунки і кишківники дітей, які все люблять тягти до рота.

А після новорічних свят у дитячих реанімаціях – аншлаг.

Подивіться і задумайтесь, як яскраві святкові подарунки можуть вартувати життя.

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ICTV / Надзвичайні новини / Небезпечні дитячі іграшки – правда про неодимові магнітні конструктори / 14.01.2022 19:45
14.01.2022 19:45

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