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Video: Небезпечна Вінниччина – людей вивозять на кар’єр і катують

Чоловік із Вінниччини уявити не міг, яка небезпека чекатиме на нього дорогою додому. Вночі він ішов добре знайомою вулицею, як раптом поруч зупинилася іномарка, звідти вибігли незнайомці і, погрожуючи зброєю, затягли чоловіка в машину.[read_more_news] А далі як у страшному фільмі – переляканого молодика зв'язали, одягнули на голову мішок і вивезли за місто, де жорстоко били. Усе заради грошей і телефону. Врятувало чоловіка справжнє диво. Бо як інакше пояснити появу ще одного автомобіля вночі на піщаному кар'єрі?

Небезпечна Вінниччина – людей вивозять на кар’єр і катують
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Чоловік із Вінниччини уявити не міг, яка небезпека чекатиме на нього дорогою додому.

Вночі він ішов добре знайомою вулицею, як раптом поруч зупинилася іномарка, звідти вибігли незнайомці і, погрожуючи зброєю, затягли чоловіка в машину. Також по темі: У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі

А далі як у страшному фільмі – переляканого молодика зв’язали, одягнули на голову мішок і вивезли за місто, де жорстоко били.

Усе заради грошей і телефону.

Врятувало чоловіка справжнє диво.

Бо як інакше пояснити появу ще одного автомобіля вночі на піщаному кар’єрі?

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ICTV / Надзвичайні новини / Небезпечна Вінниччина – людей вивозять на кар’єр і катують / 06.10.2021 19:50
06.10.2021 19:50

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