Небезпечна професія інспектора з паркування у Києві – можна добряче отримати на горіхи від водіїв

Роботу інспектора з паркування вже сміливо можна прирівнювати до супер небезпечної професії.

Бо інколи від нахабних водіїв можна добряче отримати на горіхи.

У столиці одного такого комунальника відлупцювали так, що той із травмою голови потрапив на лікарняне ліжко. Також по темі: Відпочивав з мамою та хрещеним в аквапарку - звідти живим вже не повернувся. Смерть 9-річного хлопчика у Дніпрі

А чолов’яга ж просто виконував свою роботу, контролював аби машини стояли правильно й нікому не заважали.

Рівень ненависті злісних нелюбителів правил до тих хто їх намагається контролювати зростає, і просто вже немає на тих безстрашних порушників ніякої управи.

Сьогодні один отримав кулаком по голові, а що чекати далі тим інспекторам?

Ви лише погляньте на це дикунство.