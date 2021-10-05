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Video: Небезпечна професія інспектора з паркування у Києві – можна добряче отримати на горіхи від водіїв

Роботу інспектора з паркування вже сміливо можна прирівнювати до супер небезпечної професії. Бо інколи від нахабних водіїв можна добряче отримати на горіхи. У столиці одного такого комунальника відлупцювали так, що той із травмою голови потрапив на лікарняне ліжко. [read_more_news] А чолов'яга ж просто виконував свою роботу, контролював аби машини стояли правильно й нікому не заважали. Рівень ненависті злісних нелюбителів правил до тих хто їх намагається контролювати зростає, і просто вже немає на тих безстрашних порушників ніякої управи. Сьогодні один отримав кулаком по голові, а що чекати далі тим інспекторам? Ви лише погляньте на це дикунство.

Небезпечна професія інспектора з паркування у Києві – можна добряче отримати на горіхи від водіїв
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Роботу інспектора з паркування вже сміливо можна прирівнювати до супер небезпечної професії.

Бо інколи від нахабних водіїв можна добряче отримати на горіхи.

У столиці одного такого комунальника відлупцювали так, що той із травмою голови потрапив на лікарняне ліжко. Також по темі: Відпочивав з мамою та хрещеним в аквапарку - звідти живим вже не повернувся. Смерть 9-річного хлопчика у Дніпрі

А чолов’яга ж просто виконував свою роботу, контролював аби машини стояли правильно й нікому не заважали.

Рівень ненависті злісних нелюбителів правил до тих хто їх намагається контролювати зростає, і просто вже немає на тих безстрашних порушників ніякої управи.

Сьогодні один отримав кулаком по голові, а що чекати далі тим інспекторам?

Ви лише погляньте на це дикунство.

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ICTV / Надзвичайні новини / Небезпечна професія інспектора з паркування у Києві – можна добряче отримати на горіхи від водіїв / 05.10.2021 19:59
05.10.2021 19:59

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