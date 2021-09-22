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Video: Не зміг пережити розлучення з дружиною – чоловік намагався вбити себе через трагічне кохання

Не зміг пережити розлучення з дружиною і підірвав будинок. На Запоріжжі чоловік намагався вбити себе після трагічної історії кохання. А разом із собою ще й знищити спільний дім, який вони побудували із жінкою. На жаль, тільки не розрахував силу вибуху газу – рвонуло так, що без даху, із вибитими вікнами та дверми, лишились ще й сусіди.

Не зміг пережити розлучення з дружиною – чоловік намагався вбити себе через трагічне кохання
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Не зміг пережити розлучення з дружиною і підірвав будинок.

На Запоріжжі чоловік намагався вбити себе після трагічної історії кохання.

А разом із собою ще й знищити спільний дім, який вони побудували із жінкою.

На жаль, тільки не розрахував силу вибуху газу – рвонуло так, що без даху, із вибитими вікнами та дверми, лишились ще й сусіди.

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ICTV / Надзвичайні новини / Не зміг пережити розлучення з дружиною – чоловік намагався вбити себе через трагічне кохання / 22.09.2021 20:04
22.09.2021 20:04

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