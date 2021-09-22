Не зміг пережити розлучення з дружиною – чоловік намагався вбити себе через трагічне кохання

Не зміг пережити розлучення з дружиною і підірвав будинок.

На Запоріжжі чоловік намагався вбити себе після трагічної історії кохання.

А разом із собою ще й знищити спільний дім, який вони побудували із жінкою.

На жаль, тільки не розрахував силу вибуху газу – рвонуло так, що без даху, із вибитими вікнами та дверми, лишились ще й сусіди.