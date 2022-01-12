Не так підприємець планував провести свята! Подробиці шокуючого викрадення на Полтавщині

Точно не так планував провести свята підприємець з Полтавщини.

Напередодні нового року на чоловіка напали троє бандитів.

Побили, затягнули до власного автомобіля і вивезли з області.

Підприємця тиждень тримали в полоні і вимагали з нього грошей. Також по темі: Небезпечні ялинки! Викрадачів новорічних красунь чекає неприємний сюрприз

Зниклого та його викрадачів шукала поліція Полтави, Києва й Одеси.

Тим часом бандити планували страшну розправу над полоненим і вже підготували потрібний інвентар.