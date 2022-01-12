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Video: Не так підприємець планував провести свята! Подробиці шокуючого викрадення на Полтавщині

Точно не так планував провести свята підприємець з Полтавщини. Напередодні нового року на чоловіка напали троє бандитів. Побили, затягнули до власного автомобіля і вивезли з області. Підприємця тиждень тримали в полоні і вимагали з нього грошей. [read_more_news] Зниклого та його викрадачів шукала поліція Полтави, Києва й Одеси. Тим часом бандити планували страшну розправу над полоненим і вже підготували потрібний інвентар.

Не так підприємець планував провести свята! Подробиці шокуючого викрадення на Полтавщині
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Точно не так планував провести свята підприємець з Полтавщини.

Напередодні нового року на чоловіка напали троє бандитів.

Побили, затягнули до власного автомобіля і вивезли з області.

Підприємця тиждень тримали в полоні і вимагали з нього грошей. Також по темі: Небезпечні ялинки! Викрадачів новорічних красунь чекає неприємний сюрприз

Зниклого та його викрадачів шукала поліція Полтави, Києва й Одеси.

Тим часом бандити планували страшну розправу над полоненим і вже підготували потрібний інвентар.

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ICTV / Надзвичайні новини / Не так підприємець планував провести свята! Подробиці шокуючого викрадення на Полтавщині / 12.01.2022 20:25
12.01.2022 20:25

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