Не стали тещею та тестем – кривава помста батькам екс-коханої у Запоріжжі

Обережно. Ваш коханий може виявитись жорстоким вбивцею.

В Запоріжжі любовна драма закінчилась різаниною.

Чоловік не витримав розриву із коханою, але злість чомусь вирішив зірвати на її батьках. Також по темі: Відмовляла дочку від весілля! Майбутній зять вистрелив у тещу і пустив кулю собі в голову

Планомірно розправився спершу з батьком, а потім матір’ю.

Що різник сказав у суді – наші журналісти пройшлись його кривавими слідами.