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Video: Не стали тещею та тестем – кривава помста батькам екс-коханої у Запоріжжі

Обережно. Ваш коханий може виявитись жорстоким вбивцею. В Запоріжжі любовна драма закінчилась різаниною. Чоловік не витримав розриву із коханою, але злість чомусь вирішив зірвати на її батьках.  [read_more_news] Планомірно розправився спершу з батьком, а потім матір’ю. Що різник сказав у суді – наші журналісти пройшлись його кривавими слідами.

Не стали тещею та тестем – кривава помста батькам екс-коханої у Запоріжжі
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Обережно. Ваш коханий може виявитись жорстоким вбивцею.

В Запоріжжі любовна драма закінчилась різаниною.

Чоловік не витримав розриву із коханою, але злість чомусь вирішив зірвати на її батьках.   Також по темі: Відмовляла дочку від весілля! Майбутній зять вистрелив у тещу і пустив кулю собі в голову

Планомірно розправився спершу з батьком, а потім матір’ю.

Що різник сказав у суді – наші журналісти пройшлись його кривавими слідами.

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ICTV / Надзвичайні новини / Не стали тещею та тестем – кривава помста батькам екс-коханої у Запоріжжі / 25.08.2021 19:54
25.08.2021 19:54

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