Не сподобалась? Чоловік викинув подругу з вікна у розпал вечірки

На Рівненщині жінка посеред білого дня випала з балкона третього поверху.

Трагедія сталася в містечку Костопіль. Постраждалу помітили перехожі та викликали «швидку».

Зараз жінка в реанімації у критичному стані і чи виживе, прогнозувати медики не беруться. Також по темі: Трощив вікна і уламками різав себе! Безглузда смерть 27-річного батька двох дітей у Києві

Що ж це було, трагічна випадковість, чи спроба самогубства?

За розслідування взялася поліція і слідчі прийшли до зовсім інших висновків, бо ж виявилося, що в момент падіння жінка на балконі була не сама.

Чи справді її могли скинути з балкона, та хто і навіщо?

Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.