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Video: Не сподобалась? Чоловік викинув подругу з вікна у розпал вечірки

На Рівненщині жінка посеред білого дня випала з балкона третього поверху. Трагедія сталася в містечку Костопіль. Постраждалу помітили перехожі та викликали «швидку». Зараз жінка в реанімації у критичному стані і чи виживе, прогнозувати медики не беруться. [read_more_news] Що ж це було, трагічна випадковість, чи спроба самогубства? За розслідування взялася поліція і слідчі прийшли до зовсім інших висновків, бо ж виявилося, що в момент падіння жінка на балконі була не сама. Чи справді її могли скинути з балкона, та хто і навіщо? Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.

Не сподобалась? Чоловік викинув подругу з вікна у розпал вечірки
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На Рівненщині жінка посеред білого дня випала з балкона третього поверху.

Трагедія сталася в містечку Костопіль. Постраждалу помітили перехожі та викликали «швидку».

Зараз жінка в реанімації у критичному стані і чи виживе, прогнозувати медики не беруться. Також по темі: Трощив вікна і уламками різав себе! Безглузда смерть 27-річного батька двох дітей у Києві

Що ж це було, трагічна випадковість, чи спроба самогубства?

За розслідування взялася поліція і слідчі прийшли до зовсім інших висновків, бо ж виявилося, що в момент падіння жінка на балконі була не сама.

Чи справді її могли скинути з балкона, та хто і навіщо?

Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Не сподобалась? Чоловік викинув подругу з вікна у розпал вечірки / 07.10.2021 19:48
07.10.2021 19:48

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