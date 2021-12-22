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Video: (НЕ)останній Новий рік! Правила безпечного користування ялинками у домі

Чи думали ви, що новорічне свято, яке мало б приносити лише радість та усмішки, може обернутися реальним жахом? Пожежні сирени, вогонь і згарище замість помешкання. Страшно навіть уявляти собі такий фінал гулянь. Але це не вигадки, а страшна реальність.[read_more_news] У ніч коли ми з вами відпочиваємо, рятувальники насторожі. Усіма улюблені ялинки виявляються дуже підступні, бо спалахують так швидко, що й оком не моргнеш. Ми вам розкажемо й навіть покажемо, чому потрібно бути дуже обережним і уважним при виборі новорічних атрибутів.

(НЕ)останній Новий рік! Правила безпечного користування ялинками у домі
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Чи думали ви, що новорічне свято, яке мало б приносити лише радість та усмішки, може обернутися реальним жахом?

Пожежні сирени, вогонь і згарище замість помешкання.

Страшно навіть уявляти собі такий фінал гулянь.

Але це не вигадки, а страшна реальність. Також по темі: Небезпечні ялинки! Викрадачів новорічних красунь чекає неприємний сюрприз

У ніч коли ми з вами відпочиваємо, рятувальники насторожі.

Усіма улюблені ялинки виявляються дуже підступні, бо спалахують так швидко, що й оком не моргнеш.

Ми вам розкажемо й навіть покажемо, чому потрібно бути дуже обережним і уважним при виборі новорічних атрибутів.

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ICTV / Надзвичайні новини / (НЕ)останній Новий рік! Правила безпечного користування ялинками у домі / 22.12.2021 20:05
22.12.2021 20:05

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