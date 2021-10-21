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Video: Не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами – живими залишились не усі

Переполох у Великих Грибовичах. На Львівщині пенсіонер не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами, і так розбушувався, що один чоловіка вбив, іншого відправив в реанімацію, а третій поранений сам накивав п’ятами. [read_more_news] Що ж за чорний кіт пробіг між селянами? Не повірите, але в селі подейкують, що каменем спотикання став мішок картоплі. Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася без перебільшення вражаючі факти

Не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами – живими залишились не усі
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Переполох у Великих Грибовичах.

На Львівщині пенсіонер не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами, і так розбушувався, що один чоловіка вбив, іншого відправив в реанімацію, а третій поранений сам накивав п’ятами. Також по темі: Селяни випадково знайшли в криниці жінку - її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син

Що ж за чорний кіт пробіг між селянами?

Не повірите, але в селі подейкують, що каменем спотикання став мішок картоплі.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася без перебільшення вражаючі факти

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ICTV / Надзвичайні новини / Не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами – живими залишились не усі / 21.10.2021 20:02
21.10.2021 20:02

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