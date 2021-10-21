Не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами – живими залишились не усі

Переполох у Великих Грибовичах.

На Львівщині пенсіонер не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами, і так розбушувався, що один чоловіка вбив, іншого відправив в реанімацію, а третій поранений сам накивав п’ятами. Також по темі: Селяни випадково знайшли в криниці жінку - її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син

Що ж за чорний кіт пробіг між селянами?

Не повірите, але в селі подейкують, що каменем спотикання став мішок картоплі.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася без перебільшення вражаючі факти