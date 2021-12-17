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Video: Не краде, а знищує! У передноворічному Миколаєві завівся ялинковий маніяк

У передноворічному Миколаєві завівся справжній «ялинковий маніяк», але він не краде ялинки, а безжально їх знищує. У Мікрорайоні Богоявленському у місцевому парку хтось щоночі пиляє по одній сосні, але не забирає дерева із собою і не рубає на дрова, а кидає на місці та тікає. Місцеві жителі у розпачі, поліція на вухах, а про зловмисника відомо лише те, що він діє наодинці. Та хто і навіщо це робить - суцільна загадка, у якій і спробували розібратися наші кореспонденти.

Не краде, а знищує! У передноворічному Миколаєві завівся ялинковий маніяк
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У передноворічному Миколаєві завівся справжній «ялинковий маніяк», але він не краде ялинки, а безжально їх знищує.

У Мікрорайоні Богоявленському у місцевому парку хтось щоночі пиляє по одній сосні, але не забирає дерева із собою і не рубає на дрова, а кидає на місці та тікає.

Місцеві жителі у розпачі, поліція на вухах, а про зловмисника відомо лише те, що він діє наодинці.

Та хто і навіщо це робить – суцільна загадка, у якій і спробували розібратися наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Не краде, а знищує! У передноворічному Миколаєві завівся ялинковий маніяк / 17.12.2021 19:29
17.12.2021 19:29

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