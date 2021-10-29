Не кадилом, а кулаками! Як єпископ “освятив” сусідку стусанами

Замість кадила і божого слова міцні, чоловічі стусани з добірною лайкою і погрозами.

У столиці скандал з єпископом.

Владика накинувся на бідолашну сусідку просто під під’їздом. Також по темі: Святий отець у боротьбі за землю на Львівщині лякає АТОвців своїми хрестами

Гамселив беззахисну жінку руками шарпав за одяг, а тоді відібрав телефон і зафутболив геть.

Єпископ Адріан набрався нахабності і трохи поштовхався з нашим Ігорем Шумиком, але вчасно одумався.

То чому підняв руку на жінку і що спонукало служителя Бога до цинічного та бридкого вчинку.

Подивіться що скаже панотець.