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Video: Не кадилом, а кулаками! Як єпископ “освятив” сусідку стусанами

Замість кадила і божого слова міцні, чоловічі стусани з добірною лайкою і погрозами. У столиці скандал з єпископом. Владика накинувся на бідолашну сусідку просто під під’їздом. [read_more_news] Гамселив беззахисну жінку руками шарпав за одяг, а тоді відібрав телефон і зафутболив геть. Єпископ Адріан набрався нахабності і трохи поштовхався з нашим Ігорем Шумиком, але вчасно одумався. То чому підняв руку на жінку і що спонукало служителя Бога до цинічного та бридкого вчинку. Подивіться що скаже панотець.

Не кадилом, а кулаками! Як єпископ “освятив” сусідку стусанами
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Замість кадила і божого слова міцні, чоловічі стусани з добірною лайкою і погрозами.

У столиці скандал з єпископом.

Владика накинувся на бідолашну сусідку просто під під’їздом. Також по темі: Святий отець у боротьбі за землю на Львівщині лякає АТОвців своїми хрестами

Гамселив беззахисну жінку руками шарпав за одяг, а тоді відібрав телефон і зафутболив геть.

Єпископ Адріан набрався нахабності і трохи поштовхався з нашим Ігорем Шумиком, але вчасно одумався.

То чому підняв руку на жінку і що спонукало служителя Бога до цинічного та бридкого вчинку.

Подивіться що скаже панотець.

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ICTV / Надзвичайні новини / Не кадилом, а кулаками! Як єпископ “освятив” сусідку стусанами / 29.10.2021 20:08
29.10.2021 20:08

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