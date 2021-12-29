Не до подаруночків на Новий рік! В Одесі у недбалої матері відібрали двох доньок

Мало дитину народити!

Головне – її виростити!

В Одесі у недбалої матері відібрали одразу двох доньок.

Старшій – 5 років, меншій – лише сім місяців, а її вже годували не материнським молоком, а всім, що їли дорослі. Також по темі: 16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю

Діти жили у жахливих умовах – навіть взагалі без опалення!

Грілися – звичайною електродуйкою!

Це просто в голові не вкладається!

Тут – не до подаруночків на Новий рік!