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Video: Називав себе Богом і насадив матір на ніж. Вбивство жінки рідним сином на Вінниччині

Рідні по крові і до крові. На Вінниччині тридцятишестирічного чоловіка підозрюють у вбивстві рідної матері. Загибель жінки у її власній квартирі констатували медики, які прибули на виклик сина. [read_more_news] Той розповів, що матір випадково впала на ніж спиною, а він навіть намагався її рятувати. Проте версія найближчого родича швидко зазнала фіаско. Як вдалося вивести душогуба на чисту воду і чому сусіди не впевнені, що чоловіка покарають?

Називав себе Богом і насадив матір на ніж. Вбивство жінки рідним сином на Вінниччині
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Рідні по крові і до крові.

На Вінниччині тридцятишестирічного чоловіка підозрюють у вбивстві рідної матері.

Загибель жінки у її власній квартирі констатували медики, які прибули на виклик сина. Також по темі: Жорстокий син під час сварки не пошкодував матір - вбивство у Києві

Той розповів, що матір випадково впала на ніж спиною, а він навіть намагався її рятувати.

Проте версія найближчого родича швидко зазнала фіаско.

Як вдалося вивести душогуба на чисту воду і чому сусіди не впевнені, що чоловіка покарають?

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ICTV / Надзвичайні новини / Називав себе Богом і насадив матір на ніж. Вбивство жінки рідним сином на Вінниччині / 12.08.2021 20:16
12.08.2021 20:16

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