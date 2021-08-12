Називав себе Богом і насадив матір на ніж. Вбивство жінки рідним сином на Вінниччині

Рідні по крові і до крові.

На Вінниччині тридцятишестирічного чоловіка підозрюють у вбивстві рідної матері.

Загибель жінки у її власній квартирі констатували медики, які прибули на виклик сина. Також по темі: Жорстокий син під час сварки не пошкодував матір - вбивство у Києві

Той розповів, що матір випадково впала на ніж спиною, а він навіть намагався її рятувати.

Проте версія найближчого родича швидко зазнала фіаско.

Як вдалося вивести душогуба на чисту воду і чому сусіди не впевнені, що чоловіка покарають?