Навіжений 33-річний гонщик на Мерседесі наробив лиха у Дніпрі

Криваві перегони.

На шаленій швидкості протаранив легковик з дітьми всередині, вилетів на зустрічну смугу, немов кеглі зніс пішоходів просто на зебрі, вилетів на тротуар – прямо у натовп біля супермаркету і врізався у житловий будинок, об який і зупинився.

Жахлива аварія у Дніпрі.

Аж шестеро постраждалих, двоє із них діти – двох та восьми років. Також по темі: Пекельне місиво з залізних монстрів - масштабна ДТП під Дніпром

Один пішохід у критичному стані.

Такого лиха наробив навіжений 33-річний гонщик на Мерседесі.

Приголомшені очевидці на місці його ледь не лінчували разом із пасажиром, бо обидва ледь тримались на ногах і, як виявилось, зовсім не від шоку. Тест на драгері показав майже один проміле алкоголю.

Куди ж так летів із залитими горілкою очима?

За однією із версій – дика аварія це наслідок вуличних перегонів, які, за неофіційною інформацією, влаштував п’яний помічник судді за кермом.