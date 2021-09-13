seach
ICTV - Разом краще

Video: Навіжений 33-річний гонщик на Мерседесі наробив лиха у Дніпрі

Криваві перегони. На шаленій швидкості протаранив легковик з дітьми всередині, вилетів на зустрічну смугу, немов кеглі зніс пішоходів просто на зебрі, вилетів на тротуар – прямо у натовп біля супермаркету і врізався у житловий будинок, об який і зупинився. Жахлива аварія у Дніпрі. Аж шестеро постраждалих, двоє із них діти – двох та восьми років.  [read_more_news] Один пішохід у критичному стані. Такого лиха наробив навіжений 33-річний гонщик на Мерседесі. Приголомшені очевидці на місці його ледь не лінчували разом із пасажиром, бо обидва ледь тримались на ногах і, як виявилось, зовсім не від шоку. Тест на драгері показав майже один проміле алкоголю. Куди ж так летів із залитими горілкою очима? За однією із версій – дика аварія це наслідок вуличних перегонів, які, за неофіційною інформацією, влаштував п’яний помічник судді за кермом.

Навіжений 33-річний гонщик на Мерседесі наробив лиха у Дніпрі
0 Коментувати

Криваві перегони.

На шаленій швидкості протаранив легковик з дітьми всередині, вилетів на зустрічну смугу, немов кеглі зніс пішоходів просто на зебрі, вилетів на тротуар – прямо у натовп біля супермаркету і врізався у житловий будинок, об який і зупинився.

Жахлива аварія у Дніпрі.

Аж шестеро постраждалих, двоє із них діти – двох та восьми років.   Також по темі: Пекельне місиво з залізних монстрів - масштабна ДТП під Дніпром

Один пішохід у критичному стані.

Такого лиха наробив навіжений 33-річний гонщик на Мерседесі.

Приголомшені очевидці на місці його ледь не лінчували разом із пасажиром, бо обидва ледь тримались на ногах і, як виявилось, зовсім не від шоку. Тест на драгері показав майже один проміле алкоголю.

Куди ж так летів із залитими горілкою очима?

За однією із версій – дика аварія це наслідок вуличних перегонів, які, за неофіційною інформацією, влаштував п’яний помічник судді за кермом.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Навіжений 33-річний гонщик на Мерседесі наробив лиха у Дніпрі / 13.09.2021 19:43
13.09.2021 19:43

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь