Video: Нацкорпус брав штурмом Офіс Президента – чим закінчились протести на Банковій

Вулиця Банкова здригнулася від вибухів світло-шумових гранат та потонула у густому диму. Масштабним побоїщем закінчилася акція протесту під Офісом Президента. Членів Нацкорпусу на підходах до будівлі чекав щільний кордон силовиків. [read_more_news] Але протестувальники відмовилися проходити огляд на заборонені предмети і вирішили прориватися силою. У хід пішла бруківка, сльозогінний газ та дим. З поліцейськими мітингарі билися до крові. Та постраждали навіть ті, хто був за цим місивом просто спостерігачем.