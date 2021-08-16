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Video: Нацкорпус брав штурмом Офіс Президента – чим закінчились протести на Банковій

Вулиця Банкова здригнулася від вибухів світло-шумових гранат та потонула у густому диму. Масштабним побоїщем закінчилася акція протесту під Офісом Президента. Членів Нацкорпусу на підходах до будівлі чекав щільний кордон силовиків. [read_more_news] Але протестувальники відмовилися проходити огляд на заборонені предмети і вирішили прориватися силою. У хід пішла бруківка, сльозогінний газ та дим. З поліцейськими мітингарі билися до крові. Та постраждали навіть ті, хто був за цим місивом просто спостерігачем.

Нацкорпус брав штурмом Офіс Президента – чим закінчились протести на Банковій
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Вулиця Банкова здригнулася від вибухів світло-шумових гранат та потонула у густому диму.

Масштабним побоїщем закінчилася акція протесту під Офісом Президента.

Членів Нацкорпусу на підходах до будівлі чекав щільний кордон силовиків. Також по темі: Клієнти відомої ювелірної компанії з'їхалися на акцію протесту

Але протестувальники відмовилися проходити огляд на заборонені предмети і вирішили прориватися силою.

У хід пішла бруківка, сльозогінний газ та дим.

З поліцейськими мітингарі билися до крові.

Та постраждали навіть ті, хто був за цим місивом просто спостерігачем.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нацкорпус брав штурмом Офіс Президента – чим закінчились протести на Банковій / 16.08.2021 19:42
16.08.2021 19:42

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