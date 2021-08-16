Video: Нацкорпус брав штурмом Офіс Президента – чим закінчились протести на Банковій
Вулиця Банкова здригнулася від вибухів світло-шумових гранат та потонула у густому диму.
Масштабним побоїщем закінчилася акція протесту під Офісом Президента.
Членів Нацкорпусу на підходах до будівлі чекав щільний кордон силовиків. [read_more_news]
Але протестувальники відмовилися проходити огляд на заборонені предмети і вирішили прориватися силою.
У хід пішла бруківка, сльозогінний газ та дим.
З поліцейськими мітингарі билися до крові.
Та постраждали навіть ті, хто був за цим місивом просто спостерігачем.
Нацкорпус брав штурмом Офіс Президента – чим закінчились протести на Банковій