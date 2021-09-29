Наставляв заблукалу душу на шлях істинний і віддав за це своє життя! Звірячий злочин на Львівщині

Коли у будинку є лише двоє: небіжчик та власник помешкання, то висновок: хто ж вбивця, напрошується сам собою.

Але наступна історія вас неодмінно шокує!

На Львівщині у карпатському селі знайшли знівечене тіло чоловіка. Також по темі: Два бездиханних тіла після довгої гулянки - мертвого хазяїна підозрюють у вбивстві коханої

Нелюд буквально розтрощив сокирою голову бідолашній жертві, а господар присягається, що під час кривавої розправи спав, і сном духом нічого не чув.

А от в поліції запевняють, що вже знають хто саме познущався з людини, і відповідь просто не вкладається в голові, так само як і мотив цього звірячого злочину.