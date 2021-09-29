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Video: Наставляв заблукалу душу на шлях істинний і віддав за це своє життя! Звірячий злочин на Львівщині

Коли у будинку є лише двоє: небіжчик та власник помешкання, то висновок: хто ж вбивця, напрошується сам собою. Але наступна історія вас неодмінно шокує! На Львівщині у карпатському селі знайшли знівечене тіло чоловіка.  [read_more_news] Нелюд буквально розтрощив сокирою голову бідолашній жертві, а господар присягається, що під час кривавої розправи спав, і сном духом нічого не чув. А от в поліції запевняють, що вже знають хто саме познущався з людини, і відповідь просто не вкладається в голові, так само як і мотив цього звірячого злочину.

Наставляв заблукалу душу на шлях істинний і віддав за це своє життя! Звірячий злочин на Львівщині
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Коли у будинку є лише двоє: небіжчик та власник помешкання, то висновок: хто ж вбивця, напрошується сам собою.

Але наступна історія вас неодмінно шокує!

На Львівщині у карпатському селі знайшли знівечене тіло чоловіка.   Також по темі: Два бездиханних тіла після довгої гулянки - мертвого хазяїна підозрюють у вбивстві коханої

Нелюд буквально розтрощив сокирою голову бідолашній жертві, а господар присягається, що під час кривавої розправи спав, і сном духом нічого не чув.

А от в поліції запевняють, що вже знають хто саме познущався з людини, і відповідь просто не вкладається в голові, так само як і мотив цього звірячого злочину.

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ICTV / Надзвичайні новини / Наставляв заблукалу душу на шлях істинний і віддав за це своє життя! Звірячий злочин на Львівщині / 29.09.2021 19:53
29.09.2021 19:53

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