Наслідки вибуху у Білогородці під Києвом – моряк-патрач залишив без даху над головою десятки родин

Ця пекельна трагедія в один момент зруйнувала тихе і спокійне життя майже пів сотні родин.

Вибух, а потім потужна пожежа спопелили багатоквартирний будинок у селі Білогородці, під Києвом.

Верхні поверхи вогонь знищив повністю.

Але виною всьому – не халатність чи необережність, а умисний підпал. Також по темі: Вибух у Білогородці під Києвом - на згарищі знайшли мерця з вирізаним серцем

Вогнем злочинець намагався знищити сліди надзвичайно кривавого вбивства.

Експерти згодом виявлять, що з тіла жертви вирвали серце.

А душогуба, уявіть, ще й називали героєм, він навіть інтерв’ю роздавав.

Тепер сусіди цього звіра у розпачі, адже лишилися без даху над головою.

Будинок скоро почне обсипатися.

Сам патрач ніби й готовий компенсувати збитки, але ж він у СІЗО.

Розповідає, як докотився до такої жагучої помсти.