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Video: Наслідки вибуху у Білогородці під Києвом – моряк-патрач залишив без даху над головою десятки родин

Ця пекельна трагедія в один момент зруйнувала тихе і спокійне життя майже пів сотні родин. Вибух, а потім потужна пожежа спопелили багатоквартирний будинок у селі Білогородці, під Києвом. Верхні поверхи вогонь знищив повністю. Але виною всьому - не халатність чи необережність, а умисний підпал. [read_more_news] Вогнем злочинець намагався знищити сліди надзвичайно кривавого вбивства. Експерти згодом виявлять, що з тіла жертви вирвали серце. А душогуба, уявіть, ще й називали героєм, він навіть інтерв'ю роздавав. Тепер сусіди цього звіра у розпачі, адже лишилися без даху над головою. Будинок скоро почне обсипатися. Сам патрач ніби й готовий компенсувати збитки, але ж він у СІЗО. Розповідає, як докотився до такої жагучої помсти.

Наслідки вибуху у Білогородці під Києвом – моряк-патрач залишив без даху над головою десятки родин
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Ця пекельна трагедія в один момент зруйнувала тихе і спокійне життя майже пів сотні родин.

Вибух, а потім потужна пожежа спопелили багатоквартирний будинок у селі Білогородці, під Києвом.

Верхні поверхи вогонь знищив повністю.

Але виною всьому – не халатність чи необережність, а умисний підпал. Також по темі: Вибух у Білогородці під Києвом - на згарищі знайшли мерця з вирізаним серцем

Вогнем злочинець намагався знищити сліди надзвичайно кривавого вбивства.

Експерти згодом виявлять, що з тіла жертви вирвали серце.

А душогуба, уявіть, ще й називали героєм, він навіть інтерв’ю роздавав.

Тепер сусіди цього звіра у розпачі, адже лишилися без даху над головою.

Будинок скоро почне обсипатися.

Сам патрач ніби й готовий компенсувати збитки, але ж він у СІЗО.

Розповідає, як докотився до такої жагучої помсти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Наслідки вибуху у Білогородці під Києвом – моряк-патрач залишив без даху над головою десятки родин / 26.11.2021 20:01
26.11.2021 20:01

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