Наслідки авіакатастрофи на Прикарпатті – власники будинку розповіли подробиці трагедії

Троє загиблих у результаті авіакатастрофи на Прикарпатті – іноземці – хасиди зі Сполучених Штатів.

Хлопцям було всього по 20 років.

В Коломию вони приїхали на відпочинок.

Нагадаємо, у результаті цієї аварії загинув і професійний пілот Ігор Табанюк. Також по темі: В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув один із найдосвідченіших пілотів України

Його спортивний, легкомоторний літак, виконував фігуру вищого пілотажу, аж раптом впав на приватний будинок.

Оселя згоріла вщент.

Власники – шоковані.

Бо помешкання ремонту уже фактично не підлягає.

Що залишилось від вогню? – зруйнованим будинком люди провели нашу Світлану Маланюк.