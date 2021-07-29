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Video: Наслідки авіакатастрофи на Прикарпатті – власники будинку розповіли подробиці трагедії

Троє загиблих у результаті авіакатастрофи на Прикарпатті – іноземці - хасиди зі Сполучених Штатів. Хлопцям було всього по 20 років. В Коломию вони приїхали на відпочинок. Нагадаємо, у результаті цієї аварії загинув і професійний пілот Ігор Табанюк.[read_more_news] Його спортивний, легкомоторний літак, виконував фігуру вищого пілотажу, аж раптом впав на приватний будинок. Оселя згоріла вщент. Власники - шоковані. Бо помешкання ремонту уже фактично не підлягає. Що залишилось від вогню? - зруйнованим будинком люди провели нашу Світлану Маланюк.

Наслідки авіакатастрофи на Прикарпатті – власники будинку розповіли подробиці трагедії
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Троє загиблих у результаті авіакатастрофи на Прикарпатті – іноземці – хасиди зі Сполучених Штатів.

Хлопцям було всього по 20 років.

В Коломию вони приїхали на відпочинок.

Нагадаємо, у результаті цієї аварії загинув і професійний пілот Ігор Табанюк. Також по темі: В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув один із найдосвідченіших пілотів України

Його спортивний, легкомоторний літак, виконував фігуру вищого пілотажу, аж раптом впав на приватний будинок.

Оселя згоріла вщент.

Власники – шоковані.

Бо помешкання ремонту уже фактично не підлягає.

Що залишилось від вогню? – зруйнованим будинком люди провели нашу Світлану Маланюк.

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ICTV / Надзвичайні новини / Наслідки авіакатастрофи на Прикарпатті – власники будинку розповіли подробиці трагедії / 29.07.2021 19:53
29.07.2021 19:53

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