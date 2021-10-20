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Video: Нащадок героя Радянського Союзу покрив свої руки чужою кров’ю у власному домі

Цей нелюд сам зателефонував до поліції та зізнався у кривавому вбивстві. На Харківщині 68-річний пенсіонер відправив на той світ на 17 років молодшу за себе сусідку. Чоловік тричі висадив у спину жінки кухонний ніж. Вона загинула на місці. [read_more_news] А вбивця, збагнувши, що накоїв, кинувся викликати копів. А коли ті прибули, почав виправдовуватися і запевняти: він і сам не зрозумів, як таке трапилося. Що ж каже лютий звір? Не повірите, його в один голос захищають рідні. То на чиєму боці правда? Дуже заплутана драма.

Нащадок героя Радянського Союзу покрив свої руки чужою кров’ю у власному домі
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Цей нелюд сам зателефонував до поліції та зізнався у кривавому вбивстві.

На Харківщині 68-річний пенсіонер відправив на той світ на 17 років молодшу за себе сусідку.

Чоловік тричі висадив у спину жінки кухонний ніж.

Вона загинула на місці. Також по темі: Злочин без покарання! Чому підступному сусіду Феміда не може ніяк оголосити вирок

А вбивця, збагнувши, що накоїв, кинувся викликати копів.

А коли ті прибули, почав виправдовуватися і запевняти: він і сам не зрозумів, як таке трапилося.

Що ж каже лютий звір?

Не повірите, його в один голос захищають рідні.

То на чиєму боці правда? Дуже заплутана драма.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нащадок героя Радянського Союзу покрив свої руки чужою кров’ю у власному домі / 20.10.2021 20:20
20.10.2021 20:20

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