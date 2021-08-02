Нашестя безхатьків у Києві – криваве насилля серед сумнівного контингенту лякає киян

Страшно, але скрутне становище навіть на вбивство штовхає.

Мешканці столичної хрущівки втратили сон, бо їхній двір окупував аж надто сумнівний контингент.

А нещодавно просто у них під будинком палицею забили до смерті людину. Також по темі: На 30 років молодший коханець забив 80-річну даму серця до смерті у Кривому Розі

Душогуб дубасив свою жертву з такою ненавистю, що аж проламав бідоласі череп.

Все навколо було залите кров’ю.

Нажахані люди не знають, як їм тепер тут жити?

Де гарантія, що й вони не потраплять під руку якогось навіженого з ломакою?

А їх там вештається стільки, що хоч носа на вулицю не висовуй.