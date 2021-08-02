seach
ICTV - Разом краще

Video: Нашестя безхатьків у Києві – криваве насилля серед сумнівного контингенту лякає киян

Страшно, але скрутне становище навіть на вбивство штовхає. Мешканці столичної хрущівки втратили сон, бо їхній двір окупував аж надто сумнівний контингент. А нещодавно просто у них під будинком палицею забили до смерті людину.[read_more_news] Душогуб дубасив свою жертву з такою ненавистю, що аж проламав бідоласі череп. Все навколо було залите кров’ю. Нажахані люди не знають, як їм тепер тут жити? Де гарантія, що й вони не потраплять під руку якогось навіженого з ломакою? А їх там вештається стільки, що хоч носа на вулицю не висовуй.

Нашестя безхатьків у Києві – криваве насилля серед сумнівного контингенту лякає киян
0 Коментувати

Страшно, але скрутне становище навіть на вбивство штовхає.

Мешканці столичної хрущівки втратили сон, бо їхній двір окупував аж надто сумнівний контингент.

А нещодавно просто у них під будинком палицею забили до смерті людину. Також по темі: На 30 років молодший коханець забив 80-річну даму серця до смерті у Кривому Розі

Душогуб дубасив свою жертву з такою ненавистю, що аж проламав бідоласі череп.

Все навколо було залите кров’ю.

Нажахані люди не знають, як їм тепер тут жити?

Де гарантія, що й вони не потраплять під руку якогось навіженого з ломакою?

А їх там вештається стільки, що хоч носа на вулицю не висовуй.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Нашестя безхатьків у Києві – криваве насилля серед сумнівного контингенту лякає киян / 02.08.2021 20:14
02.08.2021 20:14

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь